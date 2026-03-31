Guillermo Moreno despidió a su gato Mambo en redes

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno se convirtió en tendencia en las redes sociales por un motivo alejado de la política: la muerte de su gato Mambo. Cuentas militantes peronistas fueron las encargadas de difundir la noticia y de despedir al felino con mensajes de condolencias hacia el histórico dirigente justicialista.

Pero la tristeza duró poco —o al menos así lo sugirió la imagen que acompañó los posteos. Las mismas cuentas que informaron el fallecimiento de Mambo publicaron una foto de Moreno sosteniendo en brazos a dos gatitos pequeños, visiblemente contento. Sus seguidores lo interpretaron como una señal de que el dirigente ya había encontrado compañía para seguir adelante.

El episodio generó una catarata de reacciones en redes, donde abundaron los comentarios afectuosos y también las bromas. No sería la primera vez que Moreno, figura conocida por su carácter áspero en el ring político, muestra una faceta más doméstica puertas adentro.

Y en ese ring, el ex secretario sigue tan activo como siempre. En declaraciones recientes a Radio Con Vos, Moreno fue contundente sobre el rumbo económico del país: "La economía de Milei es un asco, nunca estuvimos tan mal", y agregó que "esta macroeconomía es la peor que me ha tocado vivir”. Lejos de los gatitos, ese es el Moreno de siempre.