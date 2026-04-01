El escudo místico que le regaló Karina Milei a Manuel Adorni

El “escudo crístico” es un pentáculo místico de alta magia, diseñado para la protección de energías negativas y el mal de ojo. Representa “el nombre de Jesús en los cielos”, en hebreo, siendo utilizado a menudo como objeto de descarga, para la sanación física y para resguardar el hogar. Se suele usar pegado al cuerpo, en formato de cadena o pulsera, y algunos exorcistas hasta lo usan en sus peleas contra el mal. De hecho, los especialistas en el mundo esotérico aseguran que para que funcione debe ser usado en total secreto, sin que nadie se entere. No es, para nada, el caso de Manuel Adorni.

Al jefe de Gabinete se lo regaló Karina Milei, veterana en el arte de las ciencias mágicas, alguien que ha encargado limpiezas energéticas en la Casa Rosada y que en su despacho tiene distintas piedras para protegerse de ataques esotéricos. Nadie que haya tratado a Adorni antes de llegar al Gobierno da cuenta de esta inclinación mística, por lo que no sería exagerado pensar que al otrora tuitero no le interesan tanto los poderes sobrenaturales del “escudo crístico” sino que tiene inclinaciones bien terranales: dejar ese cuadro en el medio de una foto que subió a sus redes -recibiendo al titular de la Sociedad Rural en su oficina- para aferrarse con uñas y dientes al cargo que por ahora ostenta, y que pende de un hilo. O, mejor dicho, que depende de la paciencia de la secretaria general, que ya ha dado pruebas de que no es infinita.