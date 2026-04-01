La trama detrás de Adorni: quién es la escribana que entró siete veces a Casa Rosada

La política argentina ha demostrado, una vez más, que los escándalos no estallan de un día para el otro: se construyen. Y en el caso de Manuel Adorni, el frente judicial y político que hoy lo rodea parece haber alcanzado un punto de ebullición donde ya no alcanza con explicaciones generales ni apelaciones al relato oficial.

El jefe de Gabinete deberá responder cerca de 5.000 preguntas en el Congreso, muchas de ellas centradas en la evolución de su patrimonio, viajes no del todo claros y operaciones inmobiliarias que, como mínimo, despiertan sospechas. Pero en ese entramado aparece una figura que empieza a adquirir peso propio: la escribana Adriana Mónica Nechevenko .

No se trata solo de una profesional que intervino en operaciones clave —como la compra del departamento en Caballito o una propiedad en el country Indio Cuá— sino de alguien que, según registros oficiales, ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada para reunirse con el propio Adorni . En cualquier administración, ese nivel de acceso ya sería llamativo. En medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, es directamente un dato político.

De hecho, esos ingresos no son una abstracción estadística sino visitas concretas, con fechas verificables. Registros oficiales muestran a Nechevenko entrando a Casa Rosada el 19 de agosto de 2024, vinculada al área de vocería; nuevamente el 7 de octubre de 2024, también en el circuito de reuniones ligadas a ese mismo entorno; y otra vez el 26 de diciembre de 2024, en encuentros que la conectan con el núcleo de comunicación del Gobierno . La reiteración, en distintos momentos del año, refuerza la hipótesis de un vínculo sostenido y no circunstancial.

La operatoria bajo la lupa es, en sí misma, poco habitual: un inmueble valuado originalmente en 340 mil dólares fue adquirido por 230 mil, con una hipoteca “personal” de 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras, dos jubiladas que aseguran no conocer al funcionario . El mecanismo —financiación casi total por parte de desconocidos— es lo que encendió las alarmas en la Justicia y en la oposición. Pero el foco ya no está solo en Adorni. Empieza a correrse hacia los intermediarios. Y ahí es donde Nechevenko se vuelve central.

Fuentes de la investigación sostienen que la escribana no sería una figura aislada sino parte de un circuito más amplio, con vínculos que excederían este caso puntual. Según esas mismas versiones, habría trabajado previamente con funcionarios nacionales y habría llegado “recomendada”, precisamente por su expertise en operaciones inmobiliarias complejas, especialmente en esquemas de compra y venta con estructuras financieras atípicas.

Ese dato no es menor. Porque si la operatoria fue diseñada —y no simplemente circunstancial— el eje de la investigación podría desplazarse desde la explicación patrimonial hacia la posible existencia de un mecanismo más sistemático.

En ese contexto de presión creciente, el Gobierno busca enviar señales políticas de respaldo. Este mismo día, el presidente Javier Milei recibió a Adorni en la Residencia de Olivos, donde ambos repasaron la agenda legislativa y delinearon la segunda etapa de gestión, con proyecciones hacia 2026/2027. Según lo informado oficialmente, el jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con ministros —que comenzará el 6 de abril con Seguridad, continuará el 7 con Salud y el 8 con Defensa— con el objetivo de ordenar la planificación de cada cartera. La foto y el mensaje no son casuales: apuntan a desactivar, al menos en el corto plazo, los rumores de una renuncia inminente.

El problema político para el Gobierno es doble. Por un lado, Adorni no es un funcionario más: es una figura central del esquema comunicacional y uno de los rostros más visibles del oficialismo. Por otro, el caso golpea en un punto sensible para una administración que hizo de la “casta” y la transparencia uno de sus pilares discursivos.

La citación de Nechevenko como testigo por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita confirma que la Justicia también entiende que su rol no es accesorio . No se investiga solo qué se compró, sino cómo se compró y quién diseñó esa arquitectura.

Mientras tanto, el oficialismo intenta bajar el tono, suspende conferencias y se refugia en la defensa cerrada del funcionario. Adorni, por su parte, insiste en que su patrimonio es fruto de años de actividad privada y que todo será aclarado en sede judicial. Pero el daño político ya está hecho.

Porque en política, las explicaciones técnicas rara vez alcanzan cuando las imágenes son demasiado potentes: una escribana que entra siete veces a la Casa Rosada, jubiladas que financian millones sin conocerse y propiedades que aparecen —y desaparecen— de las declaraciones.

El escándalo, en definitiva, no reside solo en la posible irregularidad, sino en la acumulación de indicios que construyen una narrativa difícil de desmontar.

Y en ese relato, la figura de Nechevenko ya no es un detalle administrativo: es la pieza que podría explicar si estamos ante una operación aislada o ante algo más profundo.

La Justicia empezará a responderlo. Pero la política ya tomó nota.

por R.N.