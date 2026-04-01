"LTA Gronchela Gagano": Lemoine se quedó con la presidencia de la comisión que pretendía Marcela Pagano

La interna en el bloque de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de alto voltaje, con ribetes de escándalo y un lenguaje que dista mucho de la diplomacia parlamentaria. En una jornada marcada por la tensión y el desplazamiento de figuras clave, el oficialismo constituyó finalmente la Comisión de Juicio Político, ubicando a la cosplayer y diputada Lilia Lemoine en el sillón de la presidencia.

El nombramiento no es una decisión administrativa más; es un mensaje directo hacia Marcela Pagano, quien pretendía ese lugar de poder y cuya designación anterior había sido el epicentro de una fractura interna que terminó con la intervención directa de la cúpula partidaria.

Burlas y "venganza" digital

Lejos de buscar la conciliación tras obtener el cargo, Lemoine trasladó la victoria al terreno donde se siente más cómoda: las redes sociales. Con un tono agresivo y sin filtros, la nueva presidenta de la comisión lanzó un dardo directo contra la periodista:

"LTA Gronchela Gagano", disparó Lemoine, utilizando un juego de palabras despectivo para referirse a su colega de bloque, en una clara alusión a la famosa frase de Diego Maradona ("La Tenés Adentro").

El festejo de Lemoine no solo buscó celebrar su ascenso jerárquico dentro de la Cámara de Diputados, sino también humillar públicamente a su "frecuente rival", con quien mantiene una disputa pública que incluye acusaciones cruzadas de traición y filtraciones.

El factor Pagano y la interna libertaria

La constitución de esta comisión estratégica —encargada de dar curso a eventuales pedidos de destitución contra magistrados o el propio Ejecutivo— fue el escenario de una batalla feroz. La caída de Pagano y el ascenso de Lemoine reflejan el cambio de equilibrio de fuerzas dentro del espacio que conduce Javier Milei:

Desplazamiento: Pagano, quien contaba originalmente con el visto bueno de Oscar Zago (ex jefe de bloque), quedó aislada tras la reestructuración del espacio.

Pagano, quien contaba originalmente con el visto bueno de Oscar Zago (ex jefe de bloque), quedó aislada tras la reestructuración del espacio. Blindaje: Con Lemoine a la cabeza, el oficialismo se garantiza una lealtad absoluta en un puesto clave para la defensa institucional del Gobierno.

Mientras los pasillos del Congreso aún digieren el nivel de las agresiones, queda claro que para la nueva conducción de la Comisión de Juicio Político, la política se juega con las reglas de los "trolls": sin cuartel y con el archivo como arma de guerra. En el mundo libertario, el triunfo no está completo si no se acompaña de una provocación digital que deje en claro quién tiene el mando.