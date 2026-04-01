La diputada libertaria que dijo que se reunió con el embajador de un país que ya no existe

En el story de su cuenta de Instagram, la legisladora libertaria Juliana Santillán anunció un curioso encuentro con personalidades de la diplomacia internacional. "Embajadores de Brasil, Checoslovaquia, Croacia, en la residencia de la Unión Europea", posteó la diputada de La Libertad Avanza. Lo insólito del mensaje es la mención de la nación checoslovaca, un país que dejo de existir en la década del noventa tras la caída de la Unión Soviética y al terminar la guerra fría.

Checoslovaquia fue un estado soberano fundado en 1918 tras la caída del Imperio Austro-Húngaro. Tras la implosión del régimen socialista soviético y el desmembramiento Pacto de Varsovia, este territorio se dividió el 1 de enero de 1993, de manera pacífica y sin referéndum popular, en dos naciones independientes: la República Checa y Eslovaquia. Este proceso fue conocido como el "Divorcio de Terciopelo" debido a la conformidad y común acuerdo de las partes.

En el esquema parlamentario actual, la diputada nacional Santillán fue designada en 2026 como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, uno de los cuerpos estratégicos del Congreso encargado de analizar la política internacional, los vínculos diplomáticos y los acuerdos multilaterales del país. Por lo cual el desliz no fue pasado por el alto en las redes sociales.

Desde esa posición, Santillán quedó al frente de una comisión clave en la agenda del oficialismo, particularmente en debates vinculados a la inserción internacional de la Argentina, negociaciones comerciales como el acuerdo Unión Europea–Mercosur y el seguimiento de la política exterior del Poder Ejecutivo. La comisión, además, cumple un rol central en la articulación parlamentaria con otros países, la recepción de delegaciones extranjeras y el tratamiento de tratados internacionales, lo que posiciona a la diputada como una de las principales interlocutoras legislativas en materia diplomática.

En paralelo, su actividad política se desarrolla dentro del bloque libertario que responde al presidente Javier Milei, donde comparte espacio con figuras como Lilia Lemoine y Nicolás Mayoraz, en un contexto de fuerte centralización de las decisiones políticas y comunicacionales del oficialismo.

Por supuesto, en el plano diplomático, este episodio que la tuvo como protagonista mediática por haberse reunido con el “embajador de Checoslovaquia”, país que dejó de existir en 1993, fue viralizado en las redes sociales. En la actualidad, Argentina mantiene relaciones bilaterales por separado con ambos países, representados por sus respectivos embajadores: el de la República Checa y el de Eslovaquia, cargos diplomáticos diferenciados que dependen de las respectivas cancillerías y que no corresponden a una representación conjunta.