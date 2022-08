Jorge Asís: "¿Por qué Cristina Kirchner no sería candidata?"

Jorge Asís tiene una relación fluida con todo lo esotérico. Lo dice, se sabe, y por si todavía quedan dudas hay un rosario descansando sobre el teclado de su computadora. El periodista y escritor está sentado atrás de ambas, escuchando música clásica, mientras narra las bondades de la oficina que estrenó hace poco en el microcentro porteño. No sólo porque se divierte viendo a las parejas que entran y salen del albergue transitorio que tiene exactamente enfrente de su escritorio, sino porque ahora ya puede juntarse con sus fuentes sin transpirar. “Antes me sentaba en un bar o en un hotel a hablar con alguien y nos miraban, o me venían a saludar. Además necesito encerrarme para escribir, mi literatura tiene que ser casi secreta”, dice, mientras acomoda su clásico bigote para posar para el lente de NOTICIAS. Atrás aparece, recortada por su figura, una gigantografía de Nueva York sobre la pared, un regalo que le dejó el desconocido dueño anterior del lugar.

Pero la relación de Asís con el mundo sobrenatural toca su pico máximo cuando se trata de la literatura. Cuando lo cuenta parecería que quisiera hacer un chiste, pero el sonido penetrante de un taladro derriba cualquier escepticismo. Es que cada vez que el periodista menciona el título de “Churrasquitos hervidos, billetes crocantes”, su libro número 40 que publicó Editorial Sudamericana, llega desde el piso de arriba el penetrante sonido de la máquina. No es el único detalle. El día en que los afiches de su última obra llegaron a las paredes de la ciudad Asís tuvo dos problemas: un accidente menor, que lo tuvo cuatro semanas con un brazo inmovilizado, y un hackeo a su cuenta bancaria. Dice que es una tradición -¿una maldición?- que arrastra casi desde que salió en 1980 “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, uno de sus primeros libros, que fue un clásico por retratar a la Argentina de la dictadura.

Jorge Asís: Tengo una relación compleja con el mundo de la literatura. Cuando era embajador (ndr: en el gobierno menemista, en Portugal y luego en la Unesco) la literatura para mí era una molestia. ¿Cómo puede ser que “Monsieur l'ambassadeur” retiró sus libros de circulación de la argentina? Nunca fue fácil para mí la literatura, que me generó una relación conflictiva con los grandes medios de comunicación (ndr: por su libro sobre el diario Clarín, “Diario de la Argentina”). En el último tramo de mi libro “Memorias Tergiversadas”, en el 2017, no podía entrar a una librería, siempre me pasaba algo. También había algo de que yo siempre escribí desesperadamente, siempre pensé que me iba a morir joven. Entonces escribía desesperadamente porque quería contar absolutamente todo. Por suerte no me morí un pepino y seguí con otras cosas nuevas.

Noticias: Y si sabe que es complejo para usted, ¿por qué seguir insistiendo?

Jorge Asís: ¿Por qué? Porque sí. Porque es lo mío, porque siempre ha sido así.

Presente. Asís cumplió 76 años a principios de marzo. “Cuando cumplís 75 parece que estás en el tramo final, pero yo digo, vamos a empezar un tramo absolutamente nuevo”, dice. El día en que llegó a los tres cuartos de siglo fue cuando se mudó a su nueva oficina. Al instante en el que llegó empezó a escribir el libro que acaba de publicar, en el que narra, por primera vez, todo lo que vio y sabe sobre los últimos 30 años de la política nacional, pero en clave de novela (ver recuadro).

Asís mantiene activo su portal digital, y está atento a la realidad política. En los últimos días anduvo siguiendo la entronización de Sergio Massa o, como él lo llama, “El Profesional”, uno de los tantos apodos políticos que puso a lo largo de su carrera y que quedaron adosados al imaginario popular.

Asís: Lo aconsejable sería no aferrarse a Massa, ni tratarlo como un hombre providencial: tiene el derecho de fracasar tranquilo, como fracasa cualquiera. Pero tiene la edad ideal para el poder, 50 años, tiene contactos, tiene agenda propia. Pero su reconocida habilidad contrasta con la imagen deplorable en las encuestas. Sin embargo, según nuestra evaluación posiblemente equivocada, cuando está en juego el poder la cuestión de las encuestas es relativa. Al Gobierno le queda sólo la última bala.

Noticias: ¿Cómo queda CFK en este escenario?

Asís: Con el cambio político que se está viendo en Latinoamerica, ¿qué es lo puede pensar la Doctora ahora? Piensa que viene otra vez la onda latinoamericanista. Si Lula va a ser candidato con 78 años, ella, que va a cumplir 70 años, ¿por qué no sería candidata? Sobre todo si en el espacio de ella no hay uno que maneje su cantidad de votos. Pero tanto como ella como Alberto y como Massa necesitan que su gobierno resuelta algún problema. Pero Argentina se va a recomponer, como pasó siempre. Este país no se puede ir a la mierda.

Libro nuevo. “Churrasquitos hervidos, billetes crocantes. La novela del poder”, es el título del último libro de Jorge Asís, que publicó Editorial Sudamericana. Es una novela que raya la realidad -o al revés- en la que se narra la historia del peronismo desde su génesis hasta la actualidad, con un fuerte hincapié en el menemismo y en el kirchnerismo. Es un viaje a lo más íntimo del poder de las últimas décadas, de las que el periodista fue testigo privilegiado.

Asís: No es una novela para ser silenciada como sucedió con otras, es una novela que se sostiene porque me parece que hay un intento de entender alguna que otra cosa. No es este un libro que tiene que ver solamente con la Argentina y con sus últimos años, sino con la política del poder, con la problemática del poder. Eso es lo que intento contar a través de estos personajes (Ivan Smirak, un gobernador patagónico casado con Soraya, o el Presidente turco Omar Masud, por nombrar algunos). Este es un buen momento para leer este libro.