La renuncia de Nixon y los presidentes que dejaron antes el poder

Este martes se cumplen cuarenta y ocho años desde que el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon se vio forzado a renunciar. De todas las situaciones institucionales que pueden estresar el humor de un país, la renuncia del primer mandatario tal vez sea una de las más difíciles.

En todos los rincones del planeta, desde Latinoamérica a Europa, de Estados Unidos a Inglaterra, han habido casos donde primeros mandatarios de la política fueron despojadas de su poder.

Richard Nixon y el escándalo Watergate:

A comienzos de la década del 70, los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein se pusieron a trabajar en uno de los casos de investigación periodística más resonantes de la historia del periodismo: Watergate.

Ambos periodistas del diario The Washington Post destaparon una red de espionaje que involucraba al entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon, y gracias a la cual se develaron una serie de robos de documentos. en la sede del Partido Demócrata.

El trabajo de Woodward y Bernstein destapó múltiples abusos de poder de la administración Nixon, entre ellos el acoso a periodistas, activistas y políticos por parte del gobierno.

A raíz de la investigación, el Senado de Estados Unidos descubrió que Nixon guardaba en sus oficinas una serie de grabaciones que probaban los abusos de Nixon. Acorralado por un probable proceso de destitución, Nixon renunció a la presidencia el 9 de agosto de 1974.



Dilma Roussef es destituida:

Luego de la destitución de Dilma Roussef, su vice Michele Temer fue el encargado de reemplazarla.

En el año 2016, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Roussef, fue destituida de su cargo, luego de que la Cámara de Diputados le abriera un proceso a fines de 2015. Las acusaciones que fundamentaron su ida del poder tenían que ver con violación a la ley presupuestaria, sospechas de su implicación en actos de corrupción en Petrobras, y la violación de normas fiscales para maquillar el deficit presupuestal.

El “Impeachment” a Rousseff dividió a la sociedad brasileña entre los que acordaban su destitución y quienes la respaldan. Cabe destacar que Roussef era la figura que venía a continuar con la hoja de ruta del ex presidente y actual candidato a presidente Lula Da Silva, una de las figuras más queridas por buena parte del electorado brasileño, y que podría arrebatarle la presidencia a Jair Bolsonaro en las próximas elecciones del 2 de octubre.



De la Rua y el helicóptero:

De la Rúa. Los enfrentamientos en las calles tras el estallido social del 2001, dejaron cientos de heridos y varios muertos.

Para buena parte de la ciudadanía argentina sigue fresca la imagen del helicóptero en la que el ex presidente Fernando De La Rúa dejó la Casa Rosada, en medio de una ola de protestas por la difícil crisis económica.

De La Rúa, que había llegado a la presidencia en 1999, abandonó el gobierno el 21 de diciembre de 2001, dos años antes de lo que debería haber durado su mandato: el 10 de diciembre de 2003.

La situación social se desbordó´ luego de que el gobierno nacional dispusiera el famoso “corralito”, una restricción al retiro de efectivo de los bancos por parte de los ciudadanos. Las protestas no se hicieron esperar y De La Rúa debió abandonar el poder.

"íQue se vayan todos!", fue la consigna que se hizo sentir en las calles por una ciudadanía que había perdido su fe en la política. Luego de que se sucedieran tres presidentes en once días, Eduardo Duhalde ocupó el lugar de De La Rúa.

Boris Jhonson, fiestas y un escándalo sexual:

Boris Johnson podría volver como Secretario General de la OTAN.

El excéntrico primer ministro inglés, Boris Jhonson debió dimitir recientemente de su cargo. Jhonson ya venía salpicado por el escándalo de una fiesta que él mismo celebró durante las restricciones sociales a causa de la pandemia COVID 19 (caso que recuerda localmente al Olivosgate).

Pero lo que precipitó su salida fue que trascendió que el subjefe de la bancada del Partido Conservador, Chris Pincher, se había propasado con dos hombres en un club privado. Jhonson, que había sido responsable de designar a Pincher en ese cargo, alegó desconocer la conducta de dicho funcionario.

Sin embargo, no solo comenzaron a revelarse nuevas denuncias de acoso hacia Pincher, si no que a los pocos días de haber afirmado desconocer esos hechos, Boris Jhonson debió admitir que si los conocía, acorralado por las denuncias en los medios y hasta de ex funcionarios que alegaban que el primer ministro estaba al tanto de todo desde un principio. En su discurso de renuncia, Jhonson terminó con la famosa frase de Terminator: “Hasta la vista, baby”.



Alberto Fujimori, y los "vladivideos":

Alberto Fujimori, presidente de Perú.

En el año 2000, Alberto Fujimori, presidente de Perú, fue jaqueado tras la publicación de una serie de videos caseros realizados por su asesor Vladimiro Montesinos. En esos tapes conocidos después como los “vladivideos”, se revelaban como Montesinos sobornaba a empresarios, directivos de medios y hasta políticos.

El descubrimiento de esos videos, que recordó mucho al caso Watergate, precipitó el fin de los diez años de mandato de Fujimori. El mandatario quiso renunciar, y de una forma muy peculiar: por fax, ya que se encontraba en ese momento en Japón. Sin embargo el Congreso rechazó la renuncia y destituyó a Fujimori por “incapacidad moral permanente” para ejercer la presidencia. Serí el primero en una larga línea de escándalos peruanos, donde seis presidentes han sido acusados de corrupción.