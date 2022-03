José Luis Espert: "No tengo ganas de sumarme a Juntos por el Cambio"

"Desde Republicanos Unidos encaramos una estrategia orientada con la intención de tener una identidad liberal propia. Jose Luis Espert debería estar adentro. La sociedad reclama que quienes pensemos parecido estemos todos juntos", apuntó Yamil Santoro, legislador porteño y presidente de Republicanos Unidos, el espacio que el año pasado hizo una gran campaña en la Ciudad de Buenos Aires con Ricardo López Murphy como candidato.

"El año pasado competimos con una boleta propia y fuimos con nuestras propuestas e ideas, y tendríamos que seguir por ese camino", señaló Santoro, quien reconoce sin embargo que "fue un error de Juntos por el Cambio no haber ampliado más la coalición el año pasado".

"No solamente Espert debería estar adentro, sino personas que creen que hay que cambiar profundas reglas del juego, vamos a necesitar grandes mayorías", marcó el presidente de Republicano Unidos en un guiño al otro referente del espacio liberal, Javier Milei.

"No descaró a Milei, pero hay que ser muy respetuoso. Las estrategias que cada cual establece y explicar con paciencia el porque creemos que la mejor estrategia es ser una gran coalición. Pero creemos que es la mejor opción la coalición", insistió.

Ricardo López Murphy y la propia Patricia Bullrich, presidenta del PRO, buscan una alianza con los liberales para poder disputarle la interna a Horacio Rodríguez Larreta. Pero Milei cree en su propia potencialidad y no desea quedar relegado.

"No estoy hablando con Juntos. Las ganas las tendrán ellos, porque de mi parte no tengo ganas de charlar para sumarme a su partido", fue tajante en "on" Espert en diálogo con "El Disparador" (Delta 90.3).

“No se si me imagino en una interna con Milei, yo estoy concentrado en dos cosas, presentar proyectos de leyes y de resolución para cambiar al país, y creo que hemos sido el espacio más productivo en Avanza Libertad. La gente esta cada vez con más ganas de terminar con esta política que los han fundido”, concluyó el líder del espacio.