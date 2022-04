La AFI de Mauricio Macri ordenó robarle el celular a un periodista de NOTICIAS

La trama del espionaje macrista sigue sumando capítulos cada vez más polémicos. Esta semana un ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia brindó una entrevista en la que confirmó un dato escalofriante: tenía la orden de robarle el celular a un periodista de esta revista para conocer con qué fuentes hablaba. Se trata del ex agente Leandro Araque, quien trabajó en la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y formó parte del grupo de espionaje ilegal conocido como la banda de “los Mario Bros”. Durante un reportaje en el canal de noticias C5N, Araque afirmó que Alan Ruiz, el director responsable sobre ese equipo de agentes, le había dicho que tenía que robar el celular de este cronista.

Periodista: ¿Te dieron alguna vez una orden manifiestamente ilegal?

Leandro Araque: Sí, en su momento, el entonces director Alan Ruiz pretendía que le robemos el celular a Rodis Recalt, el periodista.

Periodista: ¿Y lo hicieron?

Araque: No, es más, se lo comentamos a la subdirectora de la Agencia (Silvia Majdalani) en la primera reunión que tuvimos que nos convoca ella

Periodista: ¿Y qué pasó?

Araque: Nada. Nosotros quedamos separados de todo el resto del grupo y Ruiz siguió.

En este punto el ex agente desliza que ellos, por plantear objeciones a las órdenes que recibían, fueron removidos de sus tareas.

La actitud de Araque no es nueva y va en línea con las últimas declaraciones de otros espías como Diego Dalmau Pereyra, el ex mandamás de contrainteligencia, quien confirmó que desde la cúpula de la AFI estaban al tanto de las operaciones que hacía este grupo de espías.

A Dalmau Pereyra se le suma Jorge Saez, otro ex integrante de la banda Mario Bros quien dijo: “Cuando estábamos presos, él (por Dalmau Pereyra), en el calabozo, dijo: ‘Silvia no se toca’”. Estas palabras no le cayeron en gracia a Saez quien le contestó: ‘¿No se toca qué, hermano? ¿Vos te pensás que yo me voy a comer quince años por la vieja esta? Si vos le tenés miedo, es problema tuyo’”. Saez había ido a declarar al día siguiente que la declaración de Dalmau Pereyra en el Congreso. “Hoy tengo que festejar la decisión que tomó Diego Dalmau Pereyra ayer de hacerse cargo y decir: ‘Señores, fue Silvia”.

El espionaje a NOTICIAS comenzó en los días posteriores a la publicación de una nota sobre la Agencia Federal de Inteligencia en la que se revelaban detalles de los cambios en la cúpula de la AFI. Es decir que el seguimiento y el intento de robo del celular estaba relacionado con el trabajo periodístico.