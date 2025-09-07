La difícil previa de los hermanos Milei en una elección en la que se juegan todo

La decisión unipersonal de Javier Milei de incluir a su hermana Karina en el acto de cierre de Moreno generó desconcierto entre los cerebros de la campaña libertaria. Es que los manuales de comunicación política aconsejaban exactamente lo contrario: esconder los problemas, y no darles protagonismo, como hizo el Presidente con la secretaria general. Vapuleada por las encuestas de imagen, que ya antes del Coimagate la tenían en el fondo de la tabla de dirigentes antipáticos junto a personajes tan piantavotos como Máximo Kirchner, los nuevos sondeos que se realizaron después del escándalo de corrupción -y que por razones obvias no se hicieron públicos- desalentaban la idea de mostrar a la hermana presidencial en público. Pero Milei lo hizo: la colocó a su lado en el acto de cierre, la abrazó, la magnificó en su peor momento. Y lo hizo porque no podía hacer otra cosa: él y Karina son una unidad indivisible. Él no puede gobernar sin ella. Y ella no podría recaudar sin él.

Si cae una, lo hará también el otro. Karina no es un fusible, es parte escencial del poder.

En medio de la peor tormenta fue que llegaron, entonces, los hemanos Milei al Día D que puede ser el trampolín para consolidar su poder o el tobogán que los devuelva al llano. En caso de un resultado catastrófico en la Provincia, como auguran algunas consultoras cercanas al peronismo, a Javier y Karina se les hará cuesta arriba. Los mercados del día después, el temible lunes, podrían moverles el piso. El dólar y el riesgo país podrían seguir escalando. Las elecciones de octubre se volverían un peligro inminente. Las presiones para una devaluación que corrija el dólar atrasado del que habla el establishment irían en aumento. Y esa devaluación recaería en los precios y quemaría la única bandera que el Gobierno mantiene en alto, la del combate a la inflación.

Sin dudas, un escenario complicado.

Pero si, por el contrario, el Gobierno supera con éxito la prueva electoral en el bastión del peronismo, la Provincia -también hay encuerstadoras que arriesgan ese resultado-, se abriría un nuevo camino. Significaría que a los Milei no les entran las balas, ni siquiera las de un sonoro escándalo de corrupción en medio de un contexto económico de recesión y ajustes sin fin. Claro, lo leerían como un cheque en blanco. Y eso también representa un peligro.

Los Milei llegan juntos al gran día, como siempre lo hicieron. No hay Javier sin Karina.