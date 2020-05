La estrategia de Marcos Peña para volver a la política: autocrítica y reconciliación

"¿En qué me equivoqué?", les pregunta Marcos Peña a sus ex compañeros de gestión. El ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri está intentando retomar contactos políticos y se comunicó con ex ministros para reflexionar sobre los cuatro años que estuvo en el Gobierno. "Está buscando autocrítica personal y del conjunto. Y también reflexionar sobre el presente y el futuro", revela uno de los ministros que habló con Peña.

Desde que dejó el Gobierno, Peña desapareció de la escena política e incluso no se recluyó en ninguna administración de la que participa el Pro, ni siquiera tomó cargos en el partido. Su relación con sus viejos compañeros se redujo a un partido de fútbol semanal en el Parque Sarmiento, donde se reunían los mismos que jugaban en la Quinta de Olivos. A esos encuentros, iban Fernando De Andreis, Ivan Pavlovsky, Sebastián Neuspiller, Horacio Reyser, Diego Santilli, Pablo Lavigne, entre otros. Esos encuentros quedaron suspendidos por la cuarentena.

Lo inesperado de la ronda de consultas de Peña es que no solo buscó a los "amigos", también se puso en contacto con aquellos con los que tenía más cortocircuitos. Un pedido especial que hizo fue que le enviaran las reflexiones por mail. Algunos ya contestaron e incluso aprovecharon para hacer su propia catarsis.

El regreso de Peña a la política será complejo y mucho más sin Mauricio Macri en escena, en principio no todos los que contactó le respondieron, incluso prefirieron filtrar el dato antes de ensayar una crítica.