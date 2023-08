La ironía de Cerruti con un dirigente de izquierda: “Enseñanos a conseguir votos”

Gabriela Cerruti protagonizó un fuerte cruce con Gabriel Solano, quien fuera precandidato a presidente de la izquierda, luego de su habitual conferencia de prensa de los jueves.

Solano había tomado un título del diario La Nación en el que refería a que el Gobierno, a través de su portavoz, “pidió perdón a los votantes y dijo que Massa está haciendo ‘un trabajo extraordinario’”, y le hizo un fuerte reproche a la funcionaria que forma parte de la mesa chica de Alberto Fernández. “Cállate, porque cada vez que hablas sube Milei”, la reprendió.

Cerruti, que suele involucrarse en discusiones a través de Twitter, eligió responderle con una ironía. “Dale, @solanopo enséñanos a conseguir votos que ustedes saben un montón”, contestó.

Solano perdió su interna frente a la fórmula de Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Entre ambos espacios sumaron 2,45% de los votos. “Es una mala elección, Milei nos sacó los votos populares”, analizó el dirigente que hoy se cruzó con Cerruti. Sin embargo, al Gobierno tampoco le fue como esperaban en las primarias. Unión por la Patria quedó tercero detrás de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

No es la primera vez que Cerruti y Solano tienen un furioso intercambio virtual. En febrero de este año, luego de que el Presidente indicara que la crisis no existía porque las quejas que él escuchaba eran "porque hay que esperar dos horas para ir a comer”, el dirgiente de izquierda le salió al cruce: "“Che Alberto, preguntale a los jubilados que cobran $50.000 mensuales cuánto tiempo esperan en el restaurante cuando van a comer”, escribió. Y la Portavoz reaccionó: "Che, Solano, se supone que sos de izquierda, no podés subirte a todas las operaciones de derecha".

Ese cruce terminaría con un contragolpe de Solano. "Che Cerruti, se supone que venían a aumentarle a los jubilados pero le pagan $ 50.000 miserables", le retrucaba. Medio año después, volvieron a encontrarse en Twitter.