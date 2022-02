La trastienda del Tour Milei y el armado federal

La primera vez que se debatió acerca de crear una estructura nacional, fue en la previa de las Legislativas. Javier Milei se encaminaba a ser la sorpresa de las elecciones y una lluvia de dirigentes del interior lo querían convencer de los beneficios de que los sumara a sus filas.

Por consejo de sus allegados, el economista liberal decidió concentrarse en Capital Federal y hacer oídos sordos a las solicitudes que llegaban de distintos lugares de Argentina. La apuesta le salió como esperaba: el 17% de los porteños lo votó y se convirtió en la tercera fuerza, detrás de los dos partidos dominantes. Nada mal.

Ahora, ya instalado en su banca en la Cámara de Diputados, el panorama cambió. Tanto que su equipo se planteó como objetivo principal para el 2022 las recorridas federales: quieren llevar las clases magistrales de Milei a cada una de las ciudades grandes del país y encontrar referentes potables que lo acompañen en lo que viene. El libertario confía en que puede ser un candidato con chances para las presidenciales de 2023.

Tour. La prueba piloto de sus salidas de Capital Federal se realizó en enero en Mar del Plata. El economista realizó una clase pública en plena Playa Grande y sorteó por primera vez su sueldo como diputado. Fue noticia nacional. Y la envidia de otros dirigentes que entendieron la jugada: con poco más de 200 mil pesos, Milei consiguió una campaña publicitaria única y una base de datos de un millón de inscriptos, que de otra manera hubiese valido una fortuna.

Sin embargo, en su equipo consideran que el viaje a Córdoba de este fin de semana es la prueba de fuego para lo que vendrá. “El armado nacional es inevitable a esta altura. Tenés que buscar candidatos en las principales ciudades para jugar en las elecciones provinciales que serán antes que las nacionales”, dice Carlos Maslatón, un inorgánico, pero con voz y voto en el partido liberal.

Para elegir a los referentes nacionales, Milei armó una mesa de acción política que reúne a los dirigentes de su mayor confianza. El diputado Ramiro Marra; su armador Eugenio Casielles y el presidente del partido Libertario, Nicolás Emma; son algunos de los que deciden quiénes serán ungidos por el economista en sus desembarcos en el interior y los encargados de poner bolilla negra a los que no consideran aptos.

Lo que viene menos organizado en el Tour Milei son los destinos. De hecho, no hay nada confirmado para después de Córdoba: “No hay una hoja de ruta. Sólo la idea de hacer al menos un viaje por mes en lo que queda del año”, confiesa Marra.

El armado. Así como el fenómeno Milei genera miles de adeptos por todo el país, quienes lo conocen consideran que al economista no le será fácil crear un partido con alcance nacional. “Milei es brillante como candidato, pero como armador está recién empezando. Va lento y es su mayor debilidad”, asegura Maslatón, quien se autodefine como un “adelantado oficioso, pero no oficial” de La Libertad Avanza. Esa independencia le da la posibilidad de opinar a gusto, aún esbozando algún tipo de crítica interna sobre el diputado con el que habla a diario.

En el inicio del año, las encuestas los animaron en su proyecto federal. Un estudio de la consultora Opinaia de febrero lo ubicó como el candidato con mayor intención de voto para el 2023, incluso por encima de los dirigentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se festejó como un gol.

“Lo importante es que somos una fuerza competitiva. Después, estamos lejos de la elección, por lo tanto no nos confiamos”, interpreta Marra, intentando no subirse a la euforia del momento. Y agrega, irónico: “Además, los encuestadores nos decían que el año pasado no íbamos a superar las PASO. Mirá si se están equivocando de nuevo”.

Entre su trabajo como diputado y la gira nacional, Milei está presentando un libro, al estilo Cristina Kirchner o Mauricio Macri. “El camino del libertario” de editorial Planeta, que ya está en preventa por $ 2.490, se encontrará en las librerías desde el 4 de marzo.

El tren Milei avanza, pero por ahora no tiene estaciones donde parar. Si quiere ser candidato a presidente, sabe que necesitará una estructura nacional que lo acompañe. La incógnita es si podrá construirla este año.