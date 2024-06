Ley Bases: Guillermo Francos agradeció a quienes acompañaron la sanción

“Muchas gracias al Congreso y a los gobernadores por habernos acompañado en este proyecto, con los que hemos dialogado y debatido para llegar a esta ley tan importante para todos los argentinos”, posteó Guillermo Francos, en su cuenta de la red social X. Acompañado de un video, el jefe de Gabinete agradeció el apoyo de los sectores que permitieron aprobar la ley Bases.

Continuando con el mensaje, Francos lanzó un segundo tuit junto con una fotografía de él abrazándose con Karina Milei. El funcionario destacó: “Con convicción y firmeza, el Gobierno consiguió un instrumento clave, que nos va a permitir entrar en una nueva etapa de crecimiento y desarrollo para todos los sectores”.

“Finalmente, después de un largo debate, la Cámara de diputados hoy y el Congreso en su conjunto, acaban de dar sanción a dos proyectos que el gobierno considera fundamentales para la República. La Ley Bases, ya tan conocida y popular entre los argentinos y las reformas fiscales”, mencionó el coordinador de ministros en el video compartido.

“Nosotros con esto creemos que se han conseguido varios objetivos: el primero es demostrar que con convicción y con firmeza y a través del diálogo el Gobierno Nacional, finalmente, ha obtenido un instrumento que nos va a permitir hacia el futuro una etapa de crecimiento y desarrollo para todos los argentinos”, manifestó Francos, luego de explicar las leyes sancionadas, concluyó: “Muchas gracias al Congreso por habernos acompañado en este proyecto, más allá de quien estuvo a favor o en contra. Creo que hemos hecho un trabajo de debate, de diálogo, para llegar a esta conclusión y tener los instrumentos que necesitamos para continuar nuestro gobierno”.

Lejos del tono conciliador de Guillermo Francos en su mensaje, el presidente difundió un comunicado en las redes sociales acusando a la oposición de intentar obstruir y demorar la sanción durante meses. “Con 38 diputados, 7 senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, y a pesar del obstruccionismo del kirchnerismo y sus cómplices de siempre, quienes demoraron la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y prospero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”, inició el escrito del Ejecutivo.

“El Poder Ejecutivo agradece la labor patriótica de los señores legisladores que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”, explicitó el mensaje firmado por la Oficina del Presidente de la República Argentina.

“El 10 de diciembre, el presidente Javier Milei asumió el compromiso de reinsertar a nuestra nación en el camino de la prosperidad. En los últimos 50 años, la cantidad de pobres se ha multiplicado por diez. En 2006, el PBI per cápita era el mismo que en la actualidad y, en mas de una década, el empleo formal no creció. La aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años”, detalló el comunicado presidencial.

Por último, la Casa Rosada retomó la idea del Pacto de Mayo. “El Presidente Javier Milei convoca este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia a gobernadores, ex presidentes, lideres de los principales partidos políticos y legisladores que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el Presidente de la Nación a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo con diez políticas refundacionales y fundamentales para devolver la grandeza a la Nación”, invitó el titular de Poder Ejecutivo.