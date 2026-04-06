Los libertarios matan a la marca "inspirada" en Alfredo Yabrán

La historia de la marca argentina AY Not Dead quedó atravesada desde su origen por una construcción de ambigüedad que dialoga con uno de los mitos más persistentes de los años noventa: la supuesta supervivencia del empresario Alfredo Yabrán. Fundada en 2003 por los hermanos Romero, la firma irrumpió en el mercado con un nombre enigmático que nunca fue oficialmente explicado y que, sin embargo, funcionó como uno de sus principales activos simbólicos.

El contexto en el que surgió la marca resulta clave para entender el concepto. Yabrán, un empresario ligado al poder político durante el menemismo y señalado como el principal autor intelectual en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas de Revista NOTICIAS, se suicidó en mayo de 1998 en medio de una orden de detención, en un episodio que dejó dudas en parte de la opinión pública y dio lugar a teorías conspirativas sobre un posible montaje de su muerte. Esa incertidumbre alimentó durante años la idea de que “Yabrán no estaba muerto”, una frase que circuló como mito urbano y que terminó cristalizada en la lectura popular del nombre A.Y. Not Dead.

Los propios creadores de la marca le desmintieron a NOTICIAS que la sigla significara eso, pero el mito siguió reforzándose con el tiempo. Desde sus inicios, la etiqueta fue descripta como “irreverente, provocadora y distinta”, y el enigma sobre el significado de sus iniciales funcionó como una estrategia de posicionamiento que desafiaba las reglas tradicionales del marketing. En ese sentido, la ambigüedad no fue un accidente sino un recurso: de que A.Y. remitía a “Alfredo Yabrán Not Dead” circuló con fuerza en los primeros años y contribuyó a instalar la marca en el imaginario juvenil.

El mito, más que una referencia explícita, operó como clima cultural. La marca capitalizó una narrativa de rebeldía, conspiración y anti-establishment que conectaba con el espíritu post-crisis de principios de los 2000. Ese tono se reflejó también en su estética: una fusión de rock, arte y provocación que buscaba interpelar a consumidores que se identificaban con una identidad contracultural. Así, el nombre se convirtió en una pieza central de una identidad que hacía del misterio un valor diferencial.

Sin embargo, ese tipo de construcción simbólica convive hoy con un escenario económico profundamente adverso para la industria textil argentina. Las políticas de apertura comercial impulsadas durante el gobierno de Javier Milei generaron un fuerte incremento de las importaciones de indumentaria, que crecieron un 97,3% en 2025 y alcanzaron niveles récord históricos. A esto se suma el ingreso masivo de productos a través de plataformas internacionales y sistemas de courier, lo que amplió la competencia externa de manera significativa.

El impacto sobre el sector fue inmediato. Las importaciones de ropa aumentaron hasta un 71% interanual y pasaron a representar cerca del 70% del mercado, desplazando a la producción local. En paralelo, fábricas comenzaron a operar con niveles mínimos de capacidad instalada, en algunos casos cercanos al 40%, en lo que empresarios y analistas describen como la peor crisis del sector en décadas. La combinación de apertura comercial, caída del consumo interno y apreciación cambiaria generó un escenario que el propio sector calificó como “competencia importada desleal” y que derivó en cierres de plantas y pérdida de empleo.

En ese contexto, marcas locales como Ay Not Dead enfrentan un doble desafío: sostener costos en un mercado interno debilitado y competir con precios internacionales más bajos. La tensión entre identidad cultural y viabilidad económica se vuelve así uno de los ejes centrales de la industria. Por ese motivo, y en coincidencia con las protestas universitarias ante el ajuste presupuestario, la firma de indumentarias lanzó una campaña en la FADU para defender a la universidad pública y al sector nacional textil. Las replicas de los activistas digitales del mileismo.

El ajuste fiscal impulsado por el gobierno derivó con una la disputa con el sistema universitario público. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto universitario con valores de 2023 en un contexto de inflación superior al 200%, lo que implicó una fuerte pérdida real de recursos. La situación derivó en una masiva movilización el 23 de abril de 2024 en todo el país, con cientos de miles de personas reclamando por el financiamiento de la educación superior.

El conflicto se profundizó durante 2025 y 2026, con universidades declarando la emergencia presupuestaria, facultades tomadas y paros docentes prolongados. La caída del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el deterioro de las condiciones de funcionamiento fueron señalados como consecuencias directas del ajuste. En ese marco, el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario que buscaba actualizar automáticamente las partidas según la inflación, pero fue vetada por el presidente, lo que escaló la confrontación institucional.

La disputa llegó incluso al plano judicial. En marzo de 2026, la justicia ordenó al Estado actualizar los fondos universitarios y recomponer salarios y becas, señalando que los recortes habían generado una pérdida de más del 45% en términos reales en los presupuestos y del 32% en los ingresos docentes. El fallo expuso la magnitud del ajuste y reforzó el reclamo del sistema universitario, que mantiene medidas de fuerza y protestas.

Activistas digitales, vinculados al movimiento libertario, salieron a responder en redes sociales a Ay Not Dead con una seguidilla de posteos etiquetando a la empresa textil y subiendo capturas de imagen del portal de ventas manifestando los precios que se ofrecen por sus productos y diseños. En varios de esos tuits se pueden observar los precios de lista de la emblemática ropa focalizada esteticámente para el publico joven y urbano.

De este modo, la trayectoria de Ay Not Dead —nacida al calor de un mito político-empresarial y consolidada como símbolo de una estética disruptiva— se entrelaza hoy con un contexto económico y social marcado por tensiones estructurales. La apertura importadora que golpea a la industria textil y el conflicto presupuestario con las universidades forman parte de un mismo escenario: un proceso de reconfiguración del rol del Estado que impacta tanto en la producción como en la educación, dos pilares históricos del desarrollo argentino.