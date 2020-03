Martín Caparrós: “No entrevistaría a Cristina Kirchner, no le creo”

A la encargada del lugar no le gusta lo que está pasando. El alboroto se da en un coqueto restaurant del norte de la ciudad, y Martín Caparrós sigue la escena a mitad de altura: está sentado, con pose canchera, delante del cajero de la barra. El señor de los bigotes posa para la cámara de NOTICIAS mientras que la mujer reclama que nadie le había avisado que el escritor, recién llegado de España para presentar su última novela, “Sinfín”, le iba a dar una entrevista a este medio en el salón que maneja y, mucho menos, que iban a haber fotos. La tensión baja con los minutos y todos los presentes firman una tregua que alcanzará para los cincuenta minutos que durará la nota.

Caparrós, que tiene el ojo entrenado luego de décadas de periodismo en varias latitudes, anota y reflexiona. “Esta pequeña escena hubiera sido distinta en Madrid, se hubiera tratado de encontrar una solución rápidamente, acá se vive todo al límite. Aunque me encanta venir, siempre me sorprende la tensión que se nota entre las personas en Argentina”, dice, en referencia al país en donde vive desde hace casi una década. La conclusión sigue hasta el hueso: “Desde hace 30 años estamos siempre como en un momento extraordinariamente complicado, en un sentido literal. Una de las características más curiosas de la Argentina de las últimas décadas es que siempre vivimos momentos extraordinarios y nunca son ordinarios. Y eso no es fácil de vivir, por decirlo de una manera frívola: cansa mucho, agota vivir siempre en lo urgente, siempre al borde del desastre, del éxito, de quién sabe qué. Siempre está todo en juego”. Para Caparrós esa angustia cotidiana es la cara visible de la “latinoamericanización” del país. Según el escritor de “El Hambre”, el libro que, según contó Alberto Fernández, impulsó al Presidente a lanzar la “Mesa nacional contra el Hambre”, esa crisis en las condiciones materiales de Argentina es la que explica varios de los problemas estructurales del presente. Es un tema que lo apasiona, cuenta, y que incluso lo plasmará en un libro que saldrá a fin de año, sobre la realidad del país y del resto del continente.

Noticias: Y ahora a tu trabajo le sumaste un perfil nuevo: se sentó al lado del Presidente en la “Mesa contra el Hambre”.

Martín Caparrós: Sí, me senté en ese lugar y me da mucho orgullo haberlo hecho, pero el Presidente, como dijo ahí, me convocó para el lanzamiento, porque algunas de las cosas que escribí le sirvieron para esa campaña. Vine, estuve cuatro dias, y me volví a Madrid. No tuve ninguna otra participación en ese tema, ni siquiera contacto: no formo parte del comité ni de ninguna campaña. Estuve en el lanzamiento porque fui invitado, y me da mucho gusto que un libro pueda producir ciertos efectos sobre la realidad, algo que en general no sucede. Pero no participo activamente.

Noticias: ¿No volvió a hablar con él?

Caparrós: No.

Noticias: ¿En estos días lo va a ver?

Caparrós: Sí, puede ser, estoy a la expectativa. Pero si nos vemos le contaré en todo caso qué es lo que veo sobre lo que se está haciendo y ya. Le ofrecí ayudar en lo que se pudiera, me parece muy bien que se haga esta campaña contra el hambre. Como dijo muchas veces el Presidente, no puede ser que en Argentina, un país que se dedica a producir alimentos, haya gente que no pueda comer. Todo lo que puedo hacer es eso, comentarle que me parece alguna cosa, pero ni eso ha sucedido. Es curioso, porque hay una confusión sobre mi lugar. El libro fue decisivo para que él lanzara la campaña, pero otra cosa muy distinta es que yo forme parte de un comité oficial.

Noticias: ¿Ve esa idea dando vueltas?

Caparrós: Sí, en las redes sociales todo el tiempo me dicen que estoy currando la guita del Estado. Son cosas que dicen, pero no he cobrado un céntimo ni voy a cobrar, no quiero cobrar dinero del Estado.

Noticias: Usted fue un gran crítico del kirchnerismo. Cuando Fernández le propone esta idea, ¿no le dio algún temor quedar cerca de ese espacio?

Caparrós: Efectivamente fui muy crítico de muchas cosas que hizo el kirchnerismo. Por supuesto, Fernández lo sabía cuando lo charlamos, pero, entre otras cosas que me dijo, no sólo en mi caso sino en general, él quería que eso no fuera un obstáculo para hacer cosas que valieran la pena. Yo pienso lo mismo: si hay un tipo que va a ser Presidente, y le importa hacer una campaña contra el hambre, yo no puedo decir “ah, no, no me gusta porque tiene tal camiseta puesta”. Uno tiene que pararse más allá de eso y tratar de contribuir a esas iniciativas que le parecen bien, si no estaríamos al horno.

Noticias: Una de las cosas que usted criticaba del gobierno K era que había mucho más dicurso transformador de lo que pasaba en la práctica. La duda es si le parece que ahora pueda pasar lo mismo: que la idea espectacular de acabar con el hambre quede sólo en una idea.

Caparrós: No puedo juzgarlo cuando pasaron dos meses. Ojalá no sea así, deseo absolutamente que no sea así. Si así fuera no te quepa duda que lo diré, aunque a nadie le importe lo que yo diga (risas). Por ahora, es un proyecto que está recién empezando.

Noticias: ¿Y si era Cristina la candidata que se lo proponía?

Caparrós: Cristina ni me hubiera invitado a tomar un café, y si me hubiese invitado probablemetnte no hubiera ido, pero no lo era. Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta.

Noticias: ¿No iría a un café con ella?

Caparrós: Nunca sucedió, por suerte no he tenido que pensarlo.

Noticias: ¿La entrevistaría?

Caparrós: No. (piensa) Básicamente porque no le creo, la he escuchado muchas veces decir cosas que no tenían que ver con la realidad. Para que me voy a sentar a hablar con alguien en cuya veracidad no termino de creer.

Noticias: La duda es cuando el periodista tiene que dejar de lado lo que piensa a la hora de entrevistar.

Caparrós: Sí, creo que muchas veces uno tiene que dejar de lado lo que piensa y hacer notas con gente con la que no está de acuerdo. Una cosa es no estar de acuerdo y otra es no creer en lo que te dicen. He hecho notas con gente que estoy totalmente en desacuerdo. Hace muchos años hice una larga nota con el coronel Aldo Rico, y él me dijo en un momento: “Menos mal que nos encontramos ahora porque hace 20 años te hubiera hecho boleta”. Los dos lo sabíamos, estabamos hablando francamente, yo le creía las porquerías que me decía, que no podían ser más opuestas a lo que yo creía, y él sabía por otro lado que a mí me pasaba lo mismo. Hay otra gente de la que yo creo que lo que me dicen no va a ser veraz, la he escuchado muchas veces decir cosas que no correspondieron con su práctica.

Virus. Caparrós vive en las afueras de Madrid, la capital de uno de los países más afectados por el Coronavirus que paraliza al mundo. El escritor llegó el fin de semana para presentar su última novela, una distopía en la que fantasea con un mundo donde los seres humanos lograron finalmente ganarle la batalla a la muerte, y estará en Argentina hasta el martes 24. Si el periodista hubiera llegado a la tierra en la que nació, por ejemplo, un día como hoy, hubiera estado obligado a aislarse 14 días, según una disposición del propio Presidente.

Noticias: ¿Cómo se está viviendo el Coronavirus en España?

Caparrós: Cuando yo salí de España no había ni mil contagiados y nadie le hacía mucho caso. Ahora es la locura.

Noticias: ¿Alguien le dijo algo en estos días? ¿Lo esquivan?

Caparrós: Alguna gente se pone nerviosa o me toma el pelo. Pero son unos pocos.

Noticias: Alberto decretó la cuarentena obligatoria para los que vienen de España. ¿Se imagina aislado? ¿Piensa que debería hacerlo?

Caparrós: No me preocupo mucho por mi situación porque en España vivo en la sierra, veo muy poca gente, escribo. Así que no tengo ningún problema en imaginarme aislado: lo estoy muy a menudo.