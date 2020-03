Patricia Bullrich: “El liderazgo de Macri no se discute”

Patricia Bullrich llega a su nueva oficina en la sede del PRO apurada pero sonriente. La ministra más polémica y representante de la línea dura del gobierno de Mauricio Macri acaba de asumir como presidenta del partido amarillo y por eso dice que no frena.

Es la única que siguió con una agenda full time después del 10 de diciembre. Su última cruzada fue cortar la calle frente al Congreso para rechazar la intervención de la Justicia de Jujuy que debatió el Senado. Pero en los últimos tres meses no se privó de protagonizar la primera marcha contra Alberto Fernández, recorrer los medios con duras críticas a su sucesora en Seguridad, asegurar que “volvieron los bolsos”, insistir con la defensa de las fuerzas federales acusadas por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, o marchar por el “magnicidio” del fiscal Alberto Nisman. Se muestra activa, preocupada por “la institucionalidad”. Pero también ensaya una autocrítica, aunque lavada, de la gestión macrista que integró.

“El tema que más me joroba o peor me cae es que muchos de los cambios que hicimos, si los hubiéramos podido hacer por ley, hubieran sido más duraderos. De hecho algunos fueron derogados por esta gestión”, se lamenta la ex ministra. Se refiere a los protocolos que implementó para desarrollar el servicio cívico voluntario, para permitir el uso de pistolas Taser o el escaneo de documentos en los trenes.

Pero también se queja porque su gobierno no pudo avanzar en la aprobación del nuevo Código Penal que tanto pregonaba: “Hubiera sido muy importante para marcar la relación entre las políticas y las penas. Pero no teníamos mayoría y no había posibilidad”.

Noticias: ¿Fue una falla política?

Patricia Bullrich: Cuando estábamos por presentar el Código Penal salió a la luz la discusión del aborto, separada del código, aunque hubiera sido mejor incluirla. Al meterse el aborto, cada vez que se hablaba del Código se hablaba del aborto y no se pudo avanzar. Es poner el carro delante de los caballos.

Noticias: ¿Cuál fue el problema?

Bullrich: Fue una decisión de prioridades. Yo creo que hubiera sido mejor discutir el aborto en el marco del Código Penal y no aislado.

Noticias: Usted acompañaba la legalización del aborto.

Bullrich: Sí, pero yo estuve en el Ministerio de Seguridad y mi preocupación mayor era el Código. Si hubiera estado de diputada, hubiera votado a favor.

Noticias: ¿No le molestó que Macri abriera la discusión pero sin el compromiso de impulsar la ley?

Bullrich: No, yo creo que al revés. Lo importante no era el debate per se, porque al final quedamos en un lugar difícil unos y otros, independientemente de las posiciones personales. Como gobierno quedamos en la situación de abrir un debate para volver a la misma situación en la que estábamos. Me parece que quizás ese fue el principal problema.

Planes. En la agenda que Bullrich lleva en su smartwatch hay un cronograma de actividades de su nuevo rol como jefa del partido amarillo. Lo primero será visitar Río Cuarto, donde el 29 de marzo se celebrarán elecciones. Después, quiere cumplir con la difícil tarea de llegar a todas las provincias para acercarse a uno de los objetivos que se propuso al frente del PRO: hacer crecer territorialmente al partido. Una deuda pendiente.

“Cuando comenzó su práctica nacional como partido, el PRO a la vez fue gobierno y eso hizo más difícil el despliegue”, explica Bullrich. Y aprovecha para disparar contra sus socios radicales: “Igualmente el PRO tiene una gran cantidad de representación. Tiene más legisladores que la UCR”.

Noticias: ¿Va a seguir Juntos por el Cambio?

Bullrich: Para nosotros es fundamental que la coalición continúe. Tiene una fuerza parlamentaria sustancial para que no haya suma del poder en el Gobierno.

Noticias: ¿Es un buen momento para que la UCR gane protagonismo en la coalición?

Bullrich: Por supuesto, en la construcción política los espacios se van ganando. Veremos. Nosotros vamos a luchar para que el PRO tenga un fuerte protagonismo y no dudamos de que también lo va a hacer la UCR. No nos parece mal.

Noticias: Su afiliación al PRO es muy nueva...

Bullrich: Sí, estuve afiliada a Unión por la Libertad desde 1997, que es el año de creación. Al fusionarse los partidos, mi afiliación queda como una de las primeras en definitiva, pero el proceso de fusión fue en 2017 y terminó en 2018. Yo vengo trabajando con el PRO desde 2013.

Noticias: ¿Es más difícil construir después del fracaso de Macri?

Bullrich: Tiene sus pros y sus contras. Un partido en el poder tiene una facilidad que es que la mayoría de sus cuadros están ocupados en el Gobierno, pero dejan de lado la tarea partidaria. En la oposición, el partido tiene que repensar mucho más su ubicación, sus tareas.

Noticias: ¿Macri sigue siendo el líder o hay otros liderazgos?

Bullrich: Sí. El lugar de Mauricio en el PRO no se discute, es el fundador. Es una discusión que no se da, en general por lo que yo hablo y escucho hay un reconocimiento muy importante al liderazgo de Mauricio.

Noticias: ¿Cómo es su vínculo?

Bullrich: Intercambio mensajes con él día por medio.

Noticias: ¿Cuál va a ser su rol?

Bullrich: Eso ya se ha planteado, él está hablando por su partido y por la coalición Juntos por el Cambio. Se ha decidido que no sea el vocero, está decidido desde el final del gobierno.

Noticias: Su nombre ya suena para competir por la Presidencia o la Jefatura porteña ¿Va a competir?

Bullrich: En 2020 y 2021 lo máximo que hay que discutir son los cargos legislativos. La otra discusión debe postergarse. No me parece oportuno. Tenemos que organizarnos, representar al 41% de los votos y crecer. No son lo importante las candidaturas en este momento.

Noticias: ¿Y en 2021 competirá para volver a ser legisladora?

Bullrich: No estoy pensando en eso ahora, estoy en otra etapa que recién arranco. Voy a trabajar para potenciar el partido.