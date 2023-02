Para Jorge Macri, Alberto Fernández es “cizañero” y “venenoso”

El ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, calificó al presidente Alberto Fernández como “cizañero” y “venenoso”. El primo del ex presidente Mauricio Macri realizó un posteo en sus redes sociales sobre el mandatario y no escatimó en críticas.

“Hace rato que el Presidente busca maneras de generar enojo entre las provincias y Capital. El planteo que hace siempre gira en torno a lo mismo, la supuesta ciudad “rica” que le roba lo que no le corresponde a las provincias pobres. Quiere crear rencor y enemistad entre argentinos presentando con mentiras a los porteños como mezquinos, insensibles, codiciosos. La cizaña se parece al trigo pero sus semillas son muy venenosas. Por eso a los que promueven peleas entre amigos y hermanos se los llama cizañeros, se presentan buenos como el trigo, pero están llenos de veneno. Son gente mala”, escribió Jorge Macri.

En estos días, el ministro también se refirió a varios temas de agenda, como el Censo 2022. “El censo puso luz en muchos datos que eran pocos claros, sobre todo en las provincias. Hemos visto una cantidad de años de liquidar recursos a La Matanza que no debería haber recibido, y si fueron ahí es porque no fueron a municipios que lo merecían” , manifestó Macri en FM Delta, refiriéndose a la polémica desatada por varios miembros del PRO que, luego de conocerse los datos del último relevamiento, denuneciaron que el Censo 2010 había sido adulterado por el kirchnerismo para asignar a La Matanza, su principal bastión electoral, 85 mil millones de pesos, 30.000 millones más de lo que debía percibir.

Así mismo, Jorge Macri se refirió a la batalla que por estos días se libra entre el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia. Alberto Fernández impulsó, junto a varios gobernadores y referentes del kirchnerismo, un pedido de juicio político a la Corte, luego de que trascendiera el escándalo de Lago Escondido, y de que los magistrados fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con el gobierno nacional por los fondos coparticipables.

“Lo que sucede con la Corte me parece un espectáculo montado que va en línea con lo que el kirchnerismo plantea desde que volvió al gobierno, que es tratar de atacar a la justicia. Como se saben culpables en un montón de causas, su objetivo ha sido perseguir a la justicia, desprestigiarla y decir que no representa los intereses de la gente, me parece un show lamentable que no tiene chance de avanzar en el Congreso”, manifestó el ministro. “Puede ser que haya errores puntuales con un fallo, que los hay y por eso la justicia tiene varias instancias, pero plantear que uno debe atacar la institucionalidad no es la forma de resolverlo. Está claro que el kirchnerismo no busca una justicia más transparente, veloz o eficiente, sino que quiere condicionarla”, agregó.

También dedicó elogios a la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “No hay duda de que CABA y cuando uno la compara con el resto del país, porque se debe poner en contexto lo que ocurrió en estos 16 años, ha tenido un proceso de mejora continua, que a mi no me relaja sino que me desafía”, contó Macri, quien, de cara a una posible victoria de Juntos por el Cambio en los comicios de 2023, asegura que uno de los ejes en la fuerza opositora es promover “el orden público”. “Ya estamos trabajando sobre eso. Horacio Rodríguez Larreta lo tiene claro y hay un equipo trabajando en eso, yo soy parte de este. Si tenemos la suerte de gobernar la nación, la provincia y la ciudad yo tengo una decisión muy clara respecto de hacer respetar la ley y el orden. Nadie tiene un derecho sobre el otro, el país que viene va a ser difícil”, adelantó.

Por supuesto, el funcionario también se refirió a las internas dentro de su fuerza, como la que hay entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ya que ambos aspiran a ser candidatos a presidente. Macri minimizó el tema: “No me parece que haya tantas internas en Juntos por el Cambio, habrá diferencias y temas en los que se deben poner de acuerdo”, opinó.