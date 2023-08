Sergio Massa se atragantó con el plan platita

"Yo creo que Sergio Massa se atragantó. Con esto de ser candidato, sacó una medida en el marco de otras con este plan platita, y me parece que es un error entrometerse con las finanzas provinciales y municipales, buscando ser como el que lidera el tema. Además, había que bajar la inflación, no seguir con paliativos porque toda esta platita es como emisión monetaria", declaró Diego Valenzuela en El Disparador (Delta 90.3).

El Intendente de 3 de Febrero fue cuestionado por el presidente Alberto Fernández, quien enojado, marcó que no entendía como provincias "pobres" como "Catamarca y La Rioja" pudieran pagar la suma fija de 60 mil pesos en dos tramos para sueldos de hasta 400 mil pesos, que se dispuso por decreto.

Un error del presidente: Catamarca no suscribió la norma, al igual que otras provincias donde gobierna el peronismo. Santa Fe, Chaco, Tucumán, por nombrar algunas, no acompañaron la medida, dejando a Massa en offside tras haber abrazado un pedido de Máximo y Cristina Kirchner: el aumento por suma fija.

Enojo por parte del entorno del ministro en el Frente Renovador, donde se quejan de que ninguno de los referentes del kirchnerismo salga en auxilio. Massa exhibe los golpes tras el anuncio de una batería de medidas que ahora no serían cumplidas: políticos y empresarios parecen dispuestos a desconocer la norma.

La responsabilidad de sanciones correrá por cuenta de la ministra de trabajo, Kelly Olmos, quien deberá reglamentar las multas, en caso de que se apliquen: ayer había muchas dudas si el anuncio de penalizaciones para empresas finalmente se cumplirá.

"Estas cosas tienen poco efecto electoral. La gente va a agarrar el bono y va a votar lo que quiera en octubre. No me parece que esto pueda modificar el escenario donde Unión por la Patria salió tercero en las PASO y va camino a un resultado similar en octubre porque no hay ninguna mejora económica, hay un parche", insistió Valenzuela, expresando el pensamiento de otros intendentes bonaerenses que ayer firmaron un comunicado conjunto advirtiendo que no pagarían los 60 mil pesos de no existir un giro por esos fondos desde la gobernación,

La pelota esté en la cancha de Axel Kicillof quien establecería un fondo de 12 mil millones de pesos para socorrer a intendentes. Pero el propio gobernador todavía no precisó qué posición tomará. Un silencio que desconcierta al oficialismo y atraganta a Massa,

por R.N.