Una mañana en el Bernimóvil

Son las 7.45 en la Autopista Illia. Ayer fue Navidad. Sergio Berni espera a NOTICIAS en un colectivo que mandó a convertir en oficina móvil para moverse sin perder tiempo. “Esto es lo que ya hicimos en una semana”, dice el ministro de Seguridad de Axel Kicillof y señala el interior, con sillones tapizados en marrón claro, cortinas plegables y un escritorio sobre el que apoya la notebook, el celular y un café. “Acá atrás hay cuatro camas y hoy me van a instalar un centro de monitoreo”, sigue entusiasmado.

En la Unidad de Comando y Control, según el plotter del colectivo, Berni planea ir a la costa para dar inicio el Operativo Sol, que contará con 3.500 efectivos, y luego, recorrer la provincia. “Es mejor que el helicóptero -explica el excéntrico ex secretario de Seguridad de Cristina Kirchner, recordado por aterrizar en ese transporte en plena autopista para reprimir una protesta-. Acá podés ir hablando por teléfono, trabajando en la computadora, monitoreando”. Y dando entrevistas.

NOTICIAS: ¿Extrañaba la adrenalina de la gestión?

Sergio Berni: Soy cirujano y cuando uno opera se va acostumbrando a niveles altos de adrenalina. Lo que extrañaba de la gestión es la vocación de servicio.

NOTICIAS: ¿Cuánto hace que no opera?

Berni: Opero seguido, no con la frecuencia que lo hice durante mi carrera.

NOTICIAS: ¿Dónde opera?

Berni: Tengo pacientes que me siguen de mi carrera aquí y en el sur. De acuerdo a la obra social y el lugar donde haya quirófano, operamos. Vengo de ser el único cirujano del pueblo más austral de la Argentina continental, 28 de Noviembre, en Santa Cruz.

NOTICIAS: Donde conoció a Kirchner…

Berni: Ahí lo conocí a Néstor, en el año '89. Fue la segunda persona que conocí cuando entré a la provincia. Estaba predestinado. Cuando llegué a Río Gallegos paré a cargar nafta y preguntar dónde quedaba Rospentek, donde estaba el Regimiento 35, el más austral de la Argentina, que me había tocado (para la residencia). Justo estaba el intendente de esa localidad, nos pusimos a hablar y me invitó a ir a ver juntos al intendente de Gallegos. Ese mismo día conocí a Néstor Kirchner. Hice toda mi carrera hospitalaria allá y en 2003, Néstor me convocó para venir a Buenos Aires.

NOTICIAS: ¿Trabajó como espía de Kirchner?

Berni: No, esas son versiones de los grupos de izquierda que siempre están inventando cuestiones para sembrar dudas. Mi profesión es la medicina, no el espionaje.

Partida. El colectivo ya está en la autopista Buenos Aires-La Plata. El ministro habla de sus 30 años de relación con los K y explica: “Alberto Fernández es el Presidente, pero mi jefa política es Cristina, aunque esta discusión es totalmente intrascendente porque somos un frente y cada integrante tiene su referente”.

Berni se reconoce un político de derecha, leal a Néstor, Cristina, Perón y Evita. Por ellos cuatro juró el 12 de diciembre, cuando Kicillof puso en funciones al Gabinete. “Con Axel nos conocemos muy bien, sé de sus valores, su compromiso y su lealtad. En ese sentido me veo perfectamente identificado con él”, afirma el sucesor de Cristian Ritondo, quien hace nueve meses lanzaba su propia campaña para gobernador.

NOTICIAS: ¿Lealtad a Cristina?

Berni: Si, por supuesto.

NOTICIAS: ¿Están en permanente contacto?

Berni: Si, claro. Axel es el gobernador que ha elegido Cristina por la sensibilidad y la experiencia que tiene.

NOTICIAS: ¿A usted lo convocó Kicillof?

Berni: Sí, me llamó cerquita de haber ganado las elecciones. Me convocó y no dudé.

Cruce. A pocas horas de asumir, Berni dijo que una de sus prioridades es profesionalizar la Policía Bonaerense, que tiene 92% de rechazo, y avisó que no esperen de él “anuncios rimbombantes”. Pero a los pocos días criticó la decisión de su par nacional, Sabina Frederic, de restringir el uso de las pistolas Taser al decir que “la ministra nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo”. Y después, propuso analizar la legalización no sólo del cannabis, si no de “todas las drogas” para combatir el narcotráfico, a lo que Frederic respondió: “Drogas duras no”.

NOTICIAS: ¿No es muy pronto para discutir?

Berni: Yo vengo del campo científico, donde la discusión es casi una obligación. Podemos tener diferentes miradas tácticas, lo que no hay es una discusión estratégica. Parece que los medios intentan transmitir una pelea que no existe.

NOTICIAS: Ustedes marcaron las diferencias…

Berni: No, nos preguntan y respondemos.

NOTICIAS: ¿La conocía a Frederic?

Berni: No, va a haber cuatro años para conocerla.

NOTICIAS: ¿Conversaron ya?

Berni: No, por una cuestión de tiempos.

Llegada. El ministro busca el saco y mira la hora. Son las 9. La oficina móvil llegó al Ministerio de Seguridad en La Plata y Berni está apurado por entrar. “¿Qué más?”, pregunta a NOTICIAS antes de subir a su despacho, donde no hay adornos personales pero sí una caja de cartón con chalecos antibala. El “Bernimóvil” lo espera en la puerta.