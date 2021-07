VIDEO: El día que Carlos Menem criticó duramente dictadura cubana

"¿Cuando hay elecciones en Cuba?", preguntaba Carlos Menem en conferencia de prensa. El exmandatario respondía a las preguntas de una cronista de Página 12. “Ellos dicen que tienen elecciones con un sistema diferente”, expresó la periodista. A lo que el exmandatario, tras golpear con las manos la mesa y negar con la cabeza le preguntó respondió: “No, no, nada que ver ¿Qué diferente?”.

"Hay un solo sistema en el ámbito de la democracia: la participación de todo el pueblo a través de las organizaciones políticas. Todo lo demás es total dictadura", aleccionó Menem. "Yo sé que idiológicamente, Página 12 apoya a Fidel. Y me parece muy bien, pero convengamos que a ustedes les consta que una cosa es vivir como estamos viviendo en democracia, en Argentina y en Chile, y otra es bajo un sistema dictatorial", siguió Menem.

"Hay dictaduras que se posicionan indefinidamente con sistemas que ya conocemos. Y otras dictaduras que luego permiten que se vuelva a la democracia. Nuestros gobiernos militares dictatoriales (Ndr: por Chile y Argentina, a los que hacía referencia la charla), han sido un verdadero desastre, una calamidad, pero por lo menos, apurados por el pueblo, le dieron la posibilidad de volver a elegir a sus gobernantes", señala Carlos Menem en el video que se volvió viral.

"Eso en Cuba no pasa, no tienen la posibilidad. Si yo entro a justificar al señor Fidel Castro, estoy justificando a las dictaduras de mi país, y estoy justificando las dictaduras de todo el mundo. ¿Porque Fidel sí y Pinochet no?", cerró Menem en el intercambio. El fragmento es difundido en Instagram por su hija Zulemita Menem (que se reunió hace un mes con Alberto Fernández para definir la posibilidad de ser candidata en La Rioja), fue compartido en redes por militantes libertarios que tienen al ex presidente como prócer.

Y se da en el medio de las críticas al presidente Alberto Fernández, quien eludió la crítica al régimen cubano por reprimir las manifestaciones en su contra y apresar a los líderes disidentes. "No conozco la dimensión del problema. Sí tengo en claro que es necesario terminar con los bloqueos y también en Venezuela. No hay nada más inhumano", opinó el presidente en Radio 10 dejando en claro su apoyo a ambos sistemas dictatoriales.

por R.N.