La hija de Reutemann quiere ser candidata: “Seguiré la línea de papá”

Eduardo Duhalde tenía un candidato ideal para derrotar a Carlos Menem en 2003. Según las crónicas de la época, ante un convulsionado contexto, Carlos Reutemann era quien más medía, tenía un nivel de conocimiento altísimo por su pasado en la Fórmula 1 y el peronismo lo alentaba para que diera el salto a Olivos. Pero el ex gobernador de Santa Fe declinó el ofrecimiento y nació la oportunidad del entonces desconocido Néstor Kirchner.

Con su decisión, Reutemann no sólo desoyó las presiones externas para ser candidato. En su familia, su hija mayor también intentó convencerlo. “Fui la que más lo alentó para la presidencia” cuenta Cora, ante la consulta de NOTICIAS. Y agrega: “Cuando fue a mi casamiento en Cap Ferrat (Francia), pensé que iba a volver y presentarse”. No sucedió.

Ahora es ella misma quien está ante la disyuntiva de ser o no candidata. Cora, aquella que intentó convencer al “Lole” de ser presidenciable en 2003, asegura haber sido tentada por distintos espacios políticos para formar parte de una lista en las elecciones legislativas. Su padre, quien cursa un delicado estado de salud desde hace meses, aún no lo sabe.

Desafío. El primer semestre del año fue una catarata de emociones para la hija del senador de Juntos por el Cambio. A sus 52 años, su vida podría dar un vuelco de 180 grados. Es que a la situación del “Lole”, que está internado desde hace más de un mes, se le sumaron algunos problemas familiares que ella misma hizo públicos. Y ahora tiene pocos días para aceptar el ofrecimiento, antes del cierre de listas.

Hasta aquí, la vida de la mayor de las hijas del ex gobernador estuvo recubierta por un manto de glamour. Se dedicó a fotografiar pilotos de Fórmula 1 y realizó muestras de arte en distintas ciudades del mundo.

Pero ahora, Cora podría ingresar a un lugar más terrenal. Y juega al misterio. “Varios partidos me propusieron ser candidata”, le dice a NOTICIAS. Y quiere seguir escuchando ideas: “Estoy abierta a todas las propuestas, pero seguiré la línea de papá”. Es una outsider a medias: nunca se sometió a las urnas ni tiene militancia, pero por su apellido no necesita presentación.

Cora está en Santa Fe desde la segunda internación del senador. “El Lole” había sido llevado a terapia intensiva, luego volvió a su casa, pero pronto tuvo que volver a ser hospitalizado. Desde el 30 de mayo está en el Sanatorio Santa Fe por las complicaciones que le generaron sucesivas hemorragias internas en un cuadro de anemia, aunque al cierre de esta edición estaba estable y lúcido.

Desde su regreso a Santa Fe, a la que no había vuelto en todo el 2020 por la cuarentena, la fotógrafa visita a su padre, pasea, va a misa a la iglesia del colegio Inmaculada (donde “El Lole” fue pupilo y en el que dio clases Jorge Bergoglio) y hasta pudo celebrar su cumpleaños con un almuerzo familiar.

La vuelta a sus pagos la ilusionó con la posibilidad de continuar con el “legado” de Reutemann. “Todo el tiempo que estuve acá pude recibir el afecto de la gente hacia papá y visitar las obras que él hizo, como el hospital de niños, que pude ver desde afuera”, dijo. Y agregó: “Me gustaría seguir con su trabajo, ya que su mandato termina en diciembre”.

No sólo hay afecto. Una gran parte de la población lo sindica como el responsable máximo de las inundaciones ocurridas en 2003 en la capital provincial, que causaron decenas de muertes y pérdidas millonarias. De hecho, se lo hacen saber a Cora cada vez que escribe algún comentario en sus redes. Ella, al menos por ahora, evita opinar al respecto.

Internas. Cultora del bajo perfil, la hija mayor del ex piloto de Fórmula 1 le dio un giro a su vida con las complicaciones en la salud de su padre. “No tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio”, escribió la noche del 26 de mayo en Twitter. Y le apuntó a la mujer actual del ex gobernador: “No responde su celular, no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí”.

El nerviosismo fue tal, que llegó a amenazar con iniciar acciones legales a la actual mujer del senador si no le daba noticias. La relación entre Ghio y las hijas del primer matrimonio, Cora y Mariana, siempre fue tirante, según cuentan allegados a la familia.

Después del ataque en redes hubo una negociación interna y silencio al respecto. Las aguas de la grieta familiar, a esta altura, parecen haberse calmado.

Ahora Cora tiene dos ocupaciones: su padre y la decisión de someterse por primera vez a las urnas. Asegura que se está preparando: cursa de manera virtual una diplomatura en Innovación Política en la Asociación Civil de Estudios Populares.

Todavía no tiene un programa político muy detallado. Cuando NOTICIAS le pregunta sobre las inquietudes que podría llevar a su banca, enumera: “La inseguridad y la falta de trabajo. Estoy a favor de las dos vidas, como papá. Y creo en que la base de todo es la educación”.

Ya tuvo su primer café con una dirigente. En Buenos Aires se reunió con Amalia Granata, quien la alentó a inmiscuirse en la política y le ofreció ser candidata por su espacio.

Cora Reutemann nunca estuvo ligada a ningún cargo formal. Pero aun así considera que fue una de las piezas clave en la vida política de su papá: “Siempre lo apoyé desde afuera”, sostiene. Y no espera su consejo para avanzar: “Papá sabe cómo soy”. En su entorno aseguran que esperarán a que esté más recuperado para contarle.