Video: el incómodo momento que vivió Franco Rinaldi en un stream

El politólogo libertario Franco Rinaldi fue víctima de un “atentado” a su propia ingenuidad cuando, en pleno streaming , un usuario lo mandó directo al muere con un interrogane. El mensaje parecía una consulta seria sobre un conflicto gremial, pero escondía una trampa en la pronunciación de la oración.

"¡Feliz cumple tío! viste el quilombo que armaron los del Sindicato D.C.O.P. N. Creo que hay varios presos" , fue la pregunta malintencionada. Rinaldi, lejos de oler el peligro, leyó en voz alta el nombre de la entidad gremial ficticia más de una vez. Incluso, se tomó el trabajo de deletrearlo y buscar la noticia en la web mientras la audiencia se descostillaba de risa en el chat en vivo. "¿DCOPN? No lo vi... estoy buscando en Twitter y no veo nada”, afirmaba el consultor desconcertado, mientras varios usuarios seguián con la broma acotando "pistas" sobre el gremio inventado, como que el secretario general es Tomás Demichele, entre otras burlas

El ascenso político de Rinaldi ocurrió en 2023, cuando fue elegido por el macrismo y el bullrichismo para encabezar la lista de legisladores porteños de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión sorprendió incluso dentro de Juntos por el Cambio porque Rinaldi no tenía experiencia legislativa ni militancia territorial fuerte, aunque sí un importante nivel de instalación digital y llegada a sectores jóvenes liberales y antikirchneristas. Distintos dirigentes del PRO reconocieron después que su candidatura fue impulsada especialmente por Patricia Bullrich y dirigentes del ala dura macrista.

Sin embargo, su candidatura duró apenas semanas. El escándalo comenzó cuando empezaron a viralizarse antiguos videos de sus transmisiones en redes sociales y programas de streaming donde realizaba comentarios considerados homofóbicos, xenófobos, clasistas y discriminatorios. Uno de los fragmentos más difundidos incluía burlas hacia personas homosexuales y expresiones ofensivas sobre minorías sociales. En otros videos utilizaba frases extremadamente agresivas sobre personas pobres y habitantes del conurbano bonaerense. Las críticas crecieron todavía más cuando reaparecieron declaraciones donde ironizaba sobre “matar morochos” y cuestionaba políticas de inclusión.

En medio de la presión política y mediática, Jorge Macri terminó aceptando su renuncia. El propio Rinaldi publicó un extenso descargo en redes sociales donde afirmó: “Esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia”. También sostuvo que no quería “ser un estorbo” para el Jefe de Gobierno de la ciudad ni perjudicar al espacio político que lo había respaldado. Con el paso del tiempo, su figura terminó convirtiéndose en un caso paradigmático de la nueva política digital argentina: dirigentes construidos desde redes sociales, con gran capacidad de viralización y confrontación, pero también extremadamente expuestos al archivo permanente de internet y a las consecuencias políticas de declaraciones realizadas años atrás.