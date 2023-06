Wado candidato: el anticipo de NOTICIAS del lanzamiento

Hace unos 500 días atrás, NOTICIAS publicaba en tapa una nota sobre el ministro del Interior. Wado De Pedro, el inesperado candidato K. El funcionario ya se mostraba díscolo con Alberto Fernández y aparecían los primeros rumores de sus intenciones presidenciales.

Cristina Kirchner tuvo siempre bien definidos los roles de sus principales interlocutores políticos. Si Máximo es su ariete más directo, que carga consigo con el peso y con la responsabilidad de mantener vivo el apellido, Wado de Pedro es para la Vicepresidenta el hombre de los encargos que necesitan trabajo, discreción o, directamente, que requieren que no haya un Kirchner en la sala.

La líder del espacio insistió con que De Pedro sea parte del Gabinete, aun cuando él, en un principio, no quería. Cuando Alberto Fernández, a fines del 2019, lo convocó para sumarlo al equipo, Wado exigió una sola condición a la hora de ocupar el lugar del ministerio del Interior: que el entonces presidente electo aceptara que él no iba a hablar jamás en público. Aunque no pasó tanto tiempo, en aquel momento a De Pedro le daban pánico los discursos, y el único que lo había podido convencer de hacer lo contrario había sido Néstor Kirchner, una semana antes de su muerte, cuando lo obligó a dar una charla -la primera que hizo como referente político- ante cinco mil productores agropecuarios en Mar del Plata.

Desde el inicio del 2022, en algunas charlas en confianza Wado se empezaba a sincerar y admitir que, si la oportunidad llegaba, le gustaría ser Presidente. La oportunidad llegó. Sin Cristina ni Máximo como opciones con posibilidades de atraer a un sector social más moderado, el nombre de Wado empezó a sonar en el cristinismo para el próximo comicio.

Dos días después de que se publicara NOTICIAS, la Capital y el Conurbano aparecieron empapelados con la tapa de esta revista y el rostro de Wado, en una acción que Editorial Perfil no tuvo nada que ver. El costo calculado en ese momento para esa acción publicitaria superaba los dos millones de pesos. Por eso surgieron rápidamente algunas preguntas: ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué?

En aquel momento, una de las manos derechas del ministro contaba que ese martes había sido un día de sorpresas. Primero por los mensajes de curiosos que lo consultaban por la insólita cartelería, y segundo por la llamada que recibió a última hora del mismísimo “Wado”. “Me pidió que averigue del tema, lo que me desconcertó. Hasta ese momento pensé que habíamos sido nosotros", reveló.

Esa era, claro, la lectura original de la mayoría: el líder camporista, como cuenta esa tapa, estaba levantando en las encuestas y varios en el espacio lo imaginaban candidateable. Era un tema espinoso para De Pedro, que no quería ni hablar de candidaturas, en el inicio del 22. “¿Cómo anda el nuevo candidato K?”, fue una chicana que recibió “Wado” varias veces desde que salió la tapa, como le pasó en el acto que organizó Cancillería para recordar a Héctor Timerman.

Pero desde el wadismo esbozaron una teoría que tenía alguna lógica. Primero aseguraron que si hubieran sido ellos el cartel tendría al nombre del protagonista más visible. “Está mal hecho eso, apenas se lo ve a Wado. Si quisiéramos promoción lo más importante es que se lo vea a él”, decían. Y de ahí sacaban una conclusión: quién pegó la tapa de NOTICIAS por toda la Ciudad quería, en verdad, molestar o ensuciar al ministro. “Lo putearon muchos en La Cámpora. Pensá que no está bien vista NOTICIAS por nosotros”, contaban. Es decir, según esta versión, habría varios en el espacio que creyeron que sería el mismo “Wado” quien habría intentando instalarse. De ahí el enojo.