Bardo: la hamburguesa que llegó para quedarse

Buenos Aires es una ciudad que no perdona la mediocridad hamburguesera. En los últimos años, el mercado porteño se transformó en uno de los más competitivos del mundo en este segmento: La Birra Bar figura entre las diez mejores hamburgueserías del planeta según el ranking World 25 Best Burger 2025, y decenas de propuestas artesanales pelean palmo a palmo por el bocado perfecto con panes propios, blends de carne de autor y salsas que se trabajan como si fueran haute cuisine. Entrar a ese mercado con una marca nueva no es para cualquiera. Hacerlo con convicción estética y sin atajos, menos. Bardo lo hizo.

Fast casual

La hamburguesería que Francisco Villarroel lanzó bajo el paraguas de Glotona propone algo que en apariencia suena simple y en la práctica resulta difícil de ejecutar bien: la hamburguesa perfecta. No la más excéntrica ni la más cargada de toppings improbables. La mejor versión de lo clásico. "Después de probar muchas hamburguesas entendí algo muy simple: la mayoría de las veces no hace falta reinventar las cosas, hace falta creer que se pueden hacer mejor", dice Villarroel. Esa búsqueda se traduce en un producto donde cada componente justifica su presencia. El medallón de carne, generoso y jugoso, con la corteza sellada que retiene los jugos sin resecar. El pan, que cumple la función exacta que debe cumplir un buen pan de hamburguesa: sostener sin imponerse, absorber sin deshacerse, aportar textura sin competir con la carne. Las salsas, que no intentan ser el centro sino el puente. El queso, fundido en el punto donde deja de ser una feta y empieza a ser parte del conjunto.

En un mercado donde la tentación de agregar siempre es mayor que la de editar, Bardo elige editar. Y esa decisión, en gastronomía, suele ser la más difícil y la más honrosa. El espacio acompaña la propuesta con una identidad visual y ambiental que toma distancia del minimalismo frío que copó las hamburgueserías de nicho y también del desorden deliberado del fast casual. Hay algo argentino en la atmósfera de Bardo, algo que conecta con la intensidad porteña sin caer en el costumbrismo decorativo. El nombre no es casual. Bardo en Argentina no es una palabra neutra: es sinónimo de caos, de intensidad, de vida que se complica y se resuelve al mismo tiempo. "Emprender es un bardo. Mudarse de país es un bardo. Enamorarse es un bardo. La vida muchas veces es un bardo. La marca toma esa idea y la transforma en algo positivo", explica su creador. "La vida es un bardo, elegí el tuyo" es el lema que resume esa filosofía, y funciona porque no promete comodidad sino autenticidad.

El ecosistema

Para entender Bardo hay que entender quién es Villarroel y qué construyó antes de llegar hasta acá. Venezolano, llegó a la Argentina hace casi una década sin experiencia formal en gastronomía y sin familia en el sector. Lo que trajo fue otra cosa: el músculo de quien ya había emprendido a los 24 años en Venezuela, cuando desarrolló un complejo de canchas de fútbol 5 que le enseñó la gramática básica del negocio: gestión, atención al cliente, estructura de costos, trabajo en equipo. La gastronomía argentina lo recibió con una lección que absorbió rápido. "Cuando llegué entendí rápidamente que la gastronomía en Argentina es mucho más que comida. Los restaurantes son espacios de encuentro, celebración y experiencias. Eso me hizo tomar la industria con muchísimo respeto", recuerda.

En Buenos Aires encontró oportunidades donde otros no las veían. Su primera apuesta local fue Hana, la propuesta de poke bowls con la que se hizo un lugar en el mapa gastronómico porteño cuando ese formato era todavía una rareza. El concepto hawaiano de bowl con base de arroz, proteína fresca, vegetales y salsas llegó a la ciudad de la mano de Hana antes de que el mercado lo absorbiera masivamente, y esa ventaja de timing fue clave para consolidar una marca con identidad propia en un segmento que luego se poblaría de imitadores.

Después vino Nacha, el proyecto más maduro del ecosistema Glotona antes de Bardo. La propuesta de burritos cuenta hoy con seis locales entre propios y franquiciados, y se ganó un lugar real en la consideración porteña en un segmento históricamente resistido en Argentina y fácil de caricaturizar. Nacha no cayó en esa trampa: apostó por la identidad de marca antes que por la autenticidad étnica estricta, construyó una estética propia y encontró su público entre las generaciones más jóvenes de consumidores. "Más allá del crecimiento, lo que más valoro es haber construido una marca que conectó genuinamente con las personas y se transformó en una referencia para muchos consumidores", afirma Villarroel sobre ese proyecto.

Antecedentes

Hana, Nacha, Bardo. Tres marcas, tres formatos, tres momentos distintos de un mismo proyecto de largo plazo. Lo que las une no es la cocina sino la lógica: identificar un espacio con potencial, construir una identidad para ese espacio antes de que el mercado lo llene de propuestas genéricas y no salirse de ella. En cada caso, Villarroel evitó poner el foco en el nombre del grupo y eligió concentrarse en que cada marca tuviera vida propia y personalidad definida. Es un modelo que requiere más paciencia que el de quien busca escalar rápido, pero genera marcas más resistentes. Un aprendizaje que también atravesó su manera de liderar. "Durante mucho tiempo me costó delegar. Con los años aprendí que los mejores proyectos se construyen junto a otras personas. El talento compartido siempre llega más lejos que el esfuerzo individual", admite.

Con Bardo repite la fórmula pero en el segmento más competido de todos. Las hamburguesas en Buenos Aires no son un nicho: son el campo de batalla donde se juegan reputaciones, donde el público es exigente y tiene referencias de clase mundial a mano. Entrar ahí con ambición moderada es perder antes de empezar. Villarroel lo sabe y por eso Bardo no propone una hamburguesería de barrio: propone una con identidad de marca pensada para durar. "No me obsesiona la cantidad de locales. Me obsesiona construir una marca que siga teniendo sentido dentro de cinco o diez años", dice con la misma convicción con la que habla de sus otras marcas.

Lo que hizo Villarroel en Argentina es lo que la mejor gastronomía hace siempre: convertir una historia personal en una propuesta genuina. El venezolano que llegó sin red, aprendió las reglas de un mercado ajeno, construyó marcas desde cero y ahora planta bandera en el segmento más disputado de la ciudad. En Bardo, ese recorrido se come en cada bocado.

por R.N.