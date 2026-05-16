Todo el día en el Mediterráneo

En el año 2010 la UNESCO declaró la dieta mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La palabra “dieta” no se refiere a un régimen para adelgazar: proviene del griego “diaita” y significa “modo de vida”. Más que una lista de ingredientes, la cocina mediterránea reúne productos, técnicas y tradiciones compartidas entre países como España, Italia, Grecia, Marruecos, Croacia, Chipre y Portugal. Su base está en el consumo de vegetales, legumbres, cereales, pescados y harinas: esa es la propuesta de Allenby, el nuevo “all-day” ubicado en el Recoleta Mall.

Desde que abrió, se llenó. Es una zona con mucho tránsito de personas, tanto turistas como locales, y su carta, a diferencia de otros lugares de la zona, ofrece platos saludables, sabrosos, y para todos los gustos. Una vez más, los hermanos Waisman, creadores de El Burladero, Fervor e Il Quotidiano, entre otros, supieron leer el mercado.

Con una fuerte impronta artesanal, en Allenby elaboran sus propios yogures, falafels, pickles, panes y salsas como la harissa o el zhoug, trabajando además con materias primas seleccionadas como el cordero, el pollo pastoril y los huevos de campo. Las verduras, hierbas frescas, encurtidos y salsas tienen una presencia importante, aportando frescura, textura y acidez. Los postres, quizás demasiado golosos, también son de elaboración propia. Hay desayunos, ensaladas, sándwiches y platos suculentos, para elegir según la hora del día.

La carta viaja especialmente por el Mediterráneo oriental: hummus con pickles y laffa, shakshuka y falafels conviven con platos como el labne con huevas de trucha, la burrata con granada y babaganoush, y la musaca. El fuego ocupa un lugar central con preparaciones como el pollo especiado con arroz marroquí, las alitas laqueadas o el cordero con labne tzatziki y especias. Algunos clásicos de la casa son el pastrami sandwich, las pizzas al horno de leña y el garrón de cordero de larga cocción con trigo burgol.

Hay buen té y café, cócteles, mocktails y hasta una kombucha fountain, una excepción a lo mediterráneo a tono con nuestro tiempo.

Cocina ***

Servicio ***

Ambientación ***