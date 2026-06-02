El modelo australiano que conquista Palermo

Hay una paradoja interesante en la gastronomía porteña de los últimos años: cuanto más sofisticada se vuelve la cocina, más informal quiere ser la experiencia. Los comensales ya no buscan la rigidez del mantel almidonado ni el protocolo de las cartas eternas. Buscan lugares donde la comida sea buena de verdad, el ambiente acompañe sin imponerse y la noche tenga permiso para extenderse. Koala, el restaurante que abrió el año pasado en Palermo, parece haber entendido eso antes que muchos.

La referencia australiana no es un capricho de branding. La cultura gastronómica de Australia —especialmente la de ciudades como Melbourne y Sídney— desarrolló en las últimas décadas un modelo que el mundo terminó copiando: cocina de producto trabajada con técnica, ambiente descontracturado sin caer en lo descuidado, y una relación con el comensal que prioriza el disfrute por sobre la ceremonia. Es lo que los anglosajones llaman casual fine dining y que en Buenos Aires cuesta tanto nombrar sin que suene a contradicción. Koala lo resuelve con naturalidad: la calidad está en el plato, no en la actitud del lugar.

La carta nocturna de otoño es el argumento más sólido de esa propuesta. La trucha con puré de choclo es un plato que resume bien la filosofía de la casa: producto argentino de calidad, técnica que potencia sin distorsionar, y una combinación que se apoya en el contraste entre la untuosidad del puré y la textura limpia del pescado. En una ciudad donde la trucha sigue siendo tratada como ingrediente de segunda categoría frente al vacuno, ese plato es casi una declaración de principios.

Los risottos —de hongos y de langostinos— muestran el otro registro de la cocina: el comfort food ejecutado con precisión. El risotto es uno de los platos más fáciles de arruinar y más difíciles de elevar; cuando sale bien, es porque hay alguien en la cocina que entiende el punto exacto entre la cremosidad y la textura del arroz. Los gnocchis de kabutia añaden una nota estacional inteligente, usando la calabaza japonesa —de temporada perfecta en otoño— en un formato que permite jugar con la dulzura natural del producto sin volverlo empalagoso. La coliflor grillada con cremoso de papas es quizás el plato más honesto del menú: vegetal de estación, tratado con respeto y sin artificios, convertido en algo que nadie que lo prueba extraña la proteína animal.

Y está el ojo de bife. En Buenos Aires, el ojo de bife es casi un terreno sagrado donde cualquier restaurante se juega la credibilidad. Koala lo sirve con puré cremoso, sin complicaciones innecesarias, en un gesto que dice mucho sobre el entendimiento de cuándo la técnica debe correrse y dejar hablar al producto.

La carta de bebidas completa el cuadro con inteligencia. La coctelería combina clásicos bien ejecutados con opciones de autor, pero lo más interesante es la apuesta por los mocktails creativos —una tendencia que en Australia ya es corriente principal y que en Buenos Aires recién empieza a tomarse en serio— y las kombuchas, que aportan una alternativa fermentada y viva en un mercado que históricamente reducía las opciones sin alcohol a agua o gaseosa. Los vinos disponibles por copa amplían la accesibilidad sin sacrificar la selección.

Lo que Koala logra, y que no es fácil de lograr, es que el espacio se sienta pensado pero no calculado. La luz cálida, la música, el movimiento del salón funcionan como escenografía de fondo sin volverse tema de conversación. El servicio acompaña sin interrumpir. La dinámica de platos para compartir —varios, en distintos momentos, sin el corsé del entrada-principal-postre— invita a que la mesa se convierta en una mesa de verdad: un lugar donde se come, se habla, se vuelve a pedir.

En Fray Justo Santa María de Oro 2104, Palermo, de domingo a jueves hasta las 23 y viernes y sábados hasta la medianoche, Koala propone algo que la noche porteña siempre supo apreciar: un lugar donde quedarse un poco más no es una decisión que hay que justificar.

por R.N.