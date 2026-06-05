Restaurantes temáticos: el modelo que resiste la crisis gastronómica

En un año en que la gastronomía porteña acumuló cierres como cicatrices —locales vaciados en pleno corredor gastronómico, cartas reducidas al hueso, cubiertos que subieron más rápido que los salarios— resulta tentador leer cualquier apertura como un acto de fe irracional. Pero hay aperturas y aperturas. Las que se sostienen no lo hacen por obstinación ni por capital de riesgo mal aplicado: lo hacen porque leyeron el momento mejor que sus competidores. Rock & Feller's, con sus locales de Pilar, Unicenter, Rosario y Palermo, es uno de esos casos que merece atención crítica precisa, no solo celebración corporativa. Una cadena que comenzó en el interior del país y llegó con éxito a Buenos Aires tiene algo para decir sobre cómo se construye identidad gastronómica en la Argentina de la austeridad.

La propuesta parte de una intuición que lleva décadas rondando en la gastronomía internacional y que en Argentina tardó en aterrizar con seriedad: el restaurante como escenografía total. "La gente ya no elige solamente dónde comer. Busca lugares que tengan personalidad, que generen conversación y que ofrezcan algo distinto. La experiencia pasó a ser tan importante como la propuesta gastronómica", explican sus dueños. El anclaje conceptual en la cultura rock no es decorado superficial: es la columna vertebral sobre la que se articula todo. Desde la ambientación sonora hasta los objetos icónicos que pueblan los espacios, hay una coherencia narrativa que escasea en el panorama local, donde lo temático suele degenerar en kitsch sin criterio.

Este viaje, como subrayan desde la marca, "comienza mucho antes del primer bocado". Y sin embargo, la carta resiste el examen por sus propios méritos. La oferta se despliega con amplitud inteligente: entradas que van desde los clásicos Onion Rings ($19.100) y las Funky Muzzarellas ($22.000) hasta incorporaciones recientes como el Mezze Falafel Veggie —una ensalada marroquí que amplía el arco vegetariano— y el Provolone R&F grillado ($22.300), ambos marcados como novedades. Los Monterrey Nachos ($29.600) y la Tabla de Quesos y Fiambres ($35.200) funcionan como anclas para mesas que quieren estirar la sobremesa. Nada en este tramo pretende sorprender con técnica de vanguardia; pretende —y logra— que nadie tenga hambre y que la mesa fluya.

Las hamburguesas son el corazón visible de la propuesta. La R&F Burger de 150 gramos sale a $24.000; la Grand Cadillac Burger, de 250 gramos al estilo americano, a $26.500. El Philly Cheese Steak —hebras de lomo con cebollas caramelizadas— y el R&F Steak completan un segmento de sándwiches que oscila entre los $22.600 del Deli Pastrami y los $29.300 del lomo. Hay también una Burger Not Meat a base de plantas ($24.100), señal de que la inclusión dietaria dejó de ser un gesto y pasó a ser política de carta. Para quienes van por las carnes, el tramo más alto ofrece desde el Beef Ribs —costillar de ternera ahumado a $41.000— hasta el Grilled Tenderloin en medallones de lomo ($47.700), pasando por cortes como el New York Strip ($42.400) y el Ojo de Bife Rock ($45.600). La Bondiolita de Cerdo laqueada con salsa BBQ Rock ($39.100) y las BBQ Ribs ($41.000) completan un registro que no se amedrenta ante la comparación con parrillas especializadas.

Lo que llama la atención es la extensión hacia otros registros sin perder el hilo. La sección de pastas incluye Malfattis caseros de espinaca y parmesano ($30.300), Pasta Negra con Mariscos en papardelles artesanales ($37.400) y una Lasagna de Salmón Rosado ($32.100) que dialogaría sin vergüenza con cualquier carta italiana de barrio. Los woks —de salmón, de lomo, de pollo— y las ensaladas de autor como la R&F Sushi Salad ($27.700) o la Smoked Salmon Salad ($33.400) amplían el universo hacia un público que no viene necesariamente por la hamburguesa pero sí por la experiencia. La sección Sin TACC, aunque acotada, es un gesto de hospitalidad real.

El local de Palermo, sobre Avenida Dorrego en Paseo Gigena, es el test más exigente de esa ecuación. La zona concentra competencia sofisticada y un público con criterio. Que Rock & Feller's haya logrado posicionarse ahí —atrayendo tanto a vecinos como a turistas que buscan, según sus propias palabras, "propuestas hedonistas, con excelentes platos y una estimulación sensorial completa"— habla de una operación bien calibrada. La música no aplasta la conversación; el espacio tiene escala para generar sensación de evento sin perder intimidad en la mesa. El local de Pilar, en cambio, opera con otra lógica y también funciona: se convirtió en punto de encuentro para familias, grupos de amigos y reuniones corporativas del corredor norte, con la elasticidad suficiente para contener públicos muy distintos sin diluirse.

Los especialistas en consumo hablan de una tendencia que responde a un cambio profundo. "En un contexto de apego a las pantallas y scrolleo permanente, los lugares en los que la gente puede conectarse con el otro y tener recuerdos compartidos adquieren un valor diferencial. La música, la arquitectura, los objetos icónicos y los entornos inmersivos vuelven a ocupar un lugar central a la hora de decidir una salida." Rock & Feller's no inventó esa lógica, pero la ejecuta con una consistencia que sus competidores temáticos rara vez alcanzan. La consolidación de sus locales en Pilar y Palermo —y la apertura de nuevos espacios en plena tormenta del sector— confirma que hay mercado para propuestas donde la gastronomía es, como ellos mismos definen, "sólo una parte de una experiencia mucho más amplia". En este contexto, ese triángulo —buena comida, identidad sólida, noche que vale la pena— es casi un lujo. Y la gente lo está pagando.

por R.N.