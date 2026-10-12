Celebridades en la inauguración del nuevo café de especialidad de Costanera Sur

La Reserva Ecológica Costanera Sur sumó su propio café de especialidad premium. CupHouse abrirá sus puertas al público el sábado 17 de octubre buscando ser la nueva parada obligada para quienes recorren el lugar a pie o en bicicleta, entre caminatas, verde y atardeceres frente al río.

La marca la planteó como una pausa con aroma a café de origen trazable, pensada para cortar el paseo del fin de semana o arrancar el día con una taza a la altura del paisaje. Así, uno de los pulmones verdes más visitados de la Ciudad incorporó una propuesta de café con estándar internacional, de la mano de una marca que nació para crecer.

La apertura dejó una postal de alto perfil. El fundador de la marca, Diego Kolankowsky, cortó la cinta junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que llegó acompañado por su esposa, María Belén Ludueña. También estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete; Gustavo Gago, secretario de Medios y Natalia Persini, subsecretaria de Ambiente.

El costado mediático lo aportaron Agustín “Rada” Aristarán, Germán “Tripa” Tripel y Gabriel Olivieri. Entre tazas y charlas se cruzaron con periodistas como Nacho Otero, Augusto “Tartu” Tartúfoli, David Cayón, Nacho Girón, María Belén Aramburu y Pablo “Pájaro” Fernández.

Detrás de la apertura hubo una idea que Kolankowsky fue puliendo durante años, a partir de la expertiencia con cafeterías de distintas ciudades del mundo. Nueva York ocupó un lugar especial en ese mapa: allí encontró espacios capaces de convertirse en punto de encuentro y de generar sentido de pertenencia. Esa fue la vara que CupHouse se propuso alcanzar en Buenos Aires.

La gran apuesta es crecer sin perder calidad. Por eso, la marca fue pensada desde el primer día como cadena, con un sistema que garantizara el mismo nivel de exigencia en cada nueva casa. La clave está en el CupHouse Coffee Method, que reune granos de origen trazable, perfil sensorial, recetas magistrales, tecnología, capacitación y control en cada preparación.

La tecnología juega un papel central: se pensó para replicar cada receta con precisión taza tras taza, acortar los tiempos y darle agilidad al servicio. La filosofía: CupHouse no automatiza la experiencia sino la complejidad operativa, para que del otro lado del mostrador quede más espacio para la hospitalidad. Y la carta se armó para acompañar los distintos momentos del día con bebidas y productos de sabores conocidos, guiños locales e identidad propia.

La marca ya anticipó que el próximo paso llegará en diciembre, con la apertura en el Jardín Botánico Carlos Thays, en pleno Palermo: un refugio verde para el desayuno, la merienda o una charla sin apuro entre árboles centenarios. Cada casa compartirá una misma base de diseño e identidad, pero con una distribución y una experiencia adaptadas al ritmo de su entorno. La Reserva y el Botánico seránel punto de partida de un plan de expansión que ya proyecta nuevas casas en Belgrano, Palermo y Nuñez, para luego expandirse a aeropuertos, el interior y sucursales internacionales.

por M.S.