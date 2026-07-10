Día del Amigo en Buenos Aires: diez lugares para celebrarlo en grupo

Cada 20 de julio, la Argentina celebra el Día del Amigo, una fecha que nació de una idea tan sencilla como emotiva. En 1969, el odontólogo y psicólogo Enrique Ernesto Febbraro, de Lomas de Zamora, vio por televisión cómo el hombre pisaba la Luna por primera vez con la misión Apolo 11. Conmovido por ese gesto de la humanidad hacia el universo, decidió instituir esa misma noche una jornada dedicada a la amistad y envió más de mil cartas a distintos países del mundo para proponerlo. Diez años después, en 1979, el gobierno bonaerense oficializó la fecha, que con el tiempo se extendió a Brasil, Chile, Uruguay y España. Hoy, lejos de ser solo una excusa para salir, el Día del Amigo se transformó en una de las citas gastronómicas más importantes del calendario porteño, con propuestas que van de la parrilla clásica a experiencias de autor. Estos son diez lugares para celebrarlo en grupo.

1. El Casal de Cataluña

En un edificio patrimonial de San Telmo, con vitrales y arquitectura de fines del siglo XIX, El Casal de Cataluña ofrece cocina típica catalana con tapas como boquerones y pan tumaca. Para el Día del Amigo propone un plan especial pensado para grupos: un cochinillo entero con guarniciones, vinos y postres típicos, ideal para compartir entre cuatro o cinco personas en una mesa larga. Es una opción distinta para salir de lo tradicional sin resignar la mesa compartida. Dirección: Chacabuco 863, San Telmo. Abre de martes a sábado, mediodía y noche, y domingos al mediodía.

2. Revire Brasas Bravas

A metros del Obelisco, sobre la avenida Corrientes, esta parrilla combina ubicación privilegiada y una brasa a la vista alimentada con quebracho y carbón. Sus cortes premium, como el Ojo de Bife con hueso de 600 gramos o el Asado Especial braseado durante cuatro horas, son ideales para compartir en grupo. La carta suma pastas caseras, platos de cordero, opciones vegetarianas, vinos de bodegas boutique y coctelería clásica y de autor. Su cercanía con los teatros la convierte en parada obligada antes o después de una salida por el centro. Dirección: Av. Corrientes 1124. Instagram: @revirebrasasbravas.

3. Mondongo & Coliflor

En el corazón de Parque Chacabuco, esta cantina de cocina de raíz extiende su horario el Día del Amigo para abrir también por la noche, además de su habitual servicio al mediodía. Los grupos pueden compartir desde sus emblemáticas empanadas de mondongo y guisos invernales hasta pastas frescas del día y carnes a la parrilla, con una impronta casera que se nota en cada plato. La carta de vinos seleccionados y el ambiente relajado completan una propuesta con ese espíritu cálido de barrio que convierte cualquier encuentro en celebración.

4. Koala Palermo

Koala Palermo estrena "Bites & Beats", un ciclo gastronómico pensado para celebrar entre amigos con cocina colaborativa, vinilos y coctelería. La noche tendrá la participación especial de Misael Noé, creador de JöL, que junto al equipo de Koala diseñó sándwiches de autor de edición limitada para la ocasión. Se suman un DJ set integramente en vinilos, vinos por copa, cocktails y mocktails, y una copa de bienvenida para cada integrante de la mesa. También habrá un "Sánguche Amigo", pensado para compartir entre dos. Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2104, Palermo. Instagram: @koala.bsas.

5. Costa7070

Sobre la Costanera Norte, con vista al río, Costa7070 estrenó el pasado Día del Amigo sus almuerzos de domingo bajo el nombre "La Amistad a toda Costa". Y fue el puntapié de una propuesta que se repete todos los mediodías dominicales. La carta, creada por el chef Pedro Bargero y la bartender Inés de los Santos, incluye snacks, tapas, paellas, mariscos, carnes al fuego y coctelería de autor, en un entorno relajado y con vista privilegiada, ideal para un almuerzo largo entre amigos que se extienda hasta la tarde.

6. La Mar

La prestigiosa cebichería de Gastón Acurio celebra el Día del Amigo con un plato especialmente creado por la chef Astrid Acuña: langostinos y alcauciles al josper con crema cebichera de alcauciles, chimichurri de ají amarillo y rocoto, berros y chips crocantes, disponible durante todo el día. El espacioso salón de Palermo se completa con la coctelería de autor de la head bartender Brenda Asís, ideal para acompañar la picada con un trago como el Tivo, con vermut, soju de durazno y un toque de Tabasco. Dirección: Arévalo 2024, Palermo.

7. Lo de Jesús

En pleno Palermo, Lo de Jesús mantiene viva la tradición de la parrilla porteña con una propuesta pensada para largas sobremesas. Carnes de calidad, guarniciones caseras y un servicio de mozos de toda la vida hacen de este bodegón un clásico infalible para reunir a un grupo grande sin sorpresas. La atmósfera cálida y el ritmo sin apuro lo convierten en uno de los referentes de Palermo para el Día del Amigo, donde el ritual más argentino, compartir una buena mesa, se cumple sin ceremonias. Dirección: Gurruchaga 1406. Abierto todos los días de 12 a 1. Instagram: @lodejesus.

8. Ikebana

Para los grupos que prefieren salir de la parrilla, Ikebana propone una experiencia inspirada en la cocina japonesa contemporánea. Su carta combina sushi de autor, ceviches, nigiris, sashimis y platos calientes elaborados con ingredientes frescos, pensados para compartir en el centro de la mesa. La ambientación moderna del salón, en pleno Palermo, se completa con una carta de vinos, sake y coctelería que acompaña bien tanto una cena larga como una previa animada. Dirección: Malabia 1701. WhatsApp: wa.me/5491151101526. Instagram: @ikebana.ba.

9. Pepito Bodegón

Con más de 75 años de historia, Pepito es un clásico bodegón porteño, ideal para grupos grandes y sin vueltas. Su carta ofrece porciones generosas: carnes a las brasas, pacú del Paraná, fusilli al fierrito con tuco y pesto casero, y sobre todo sus milanesas XL, disponibles en más de diez variedades, pensadas para compartir en el medio de la mesa. Ubicado a metros de la avenida Corrientes y rodeado de teatros, invita a brindar entre mesas llenas de anécdotas, con mozos de toda la vida. Dirección: Montevideo 383. Abre todos los días de 12 a 1.

10. República del Fuego

Distinguido con la categoría Bib Gourmand de la Guía Michelin, este restaurante de identidad patagónica combina cocina de autor, productos regionales y técnicas de cocción al fuego. Todo, desde los cortes de carne hasta las pastas caseras y los postres, pasa por la brasa, lo que le da un sello propio en un rubro donde abundan las parrillas tradicionales. Ubicado en Recoleta, con una decoración sofisticada y una barra de tragos destacada, es la opción para quienes buscan sorprender a sus amigos saliendo del circuito clásico. Dirección: Juncal 2682/84. Instagram: @republicadelfuego.