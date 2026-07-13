Un sabroso alto en el camino

Cocina **** Servicio **** Ambientación ****

En el campo se le dice avío a la provisión que acompaña a quien pasa largas jornadas lejos de casa. Así llamaba la abuela de uno de los socios a la vianda que le preparaba cada mañana para llevar a la escuela. Ese recuerdo familiar hoy inspira un espacio gastronómico pensado para hacer una pausa y recuperar energías a cualquier hora del día. Como homenaje, la imagen del lugar es el simpático dibujo de una abuela.

La propuesta arranca temprano con café de especialidad, panadería y pastelería artesanal, además de un menú de desayunos y brunch donde brillan los huevos en varias versiones: benedictinos, royales, florentinos o revueltos con tomates confitados; y una colección de bagels con opciones veggie y dulces. También hay sándwiches bien resueltos para quienes buscan algo rápido sin resignar calidad.

Al frente de la cocina está Federico Prieu, chef con más de 25 años de trayectoria que regresó al país después de casi seis años como Kitchen Manager del Cirque du Soleil. Esa experiencia multicultural se refleja en una cocina que él mismo define como "ecléctica y caprichosa". La carta viaja sin escalas: un hummus bien completo y colorido, con guiños de Medio Oriente; tiernísimo pollo frito Karaage Teriyaki japonés; arancini italianos con hongos de pino y queso azul; Dan Dan, una pasta de inspiración china; el tailandés Sua Rong Hai -el célebre "Tigre que llora"- y ceviche de pesca del día con influencia peruana. Para el invierno suma un reconfortante Plato de Olla del Día.

La experiencia se completa con una cuidada selección de amaros, cócteles y vinos (con opciones por copa) de bodegas boutique, tradicionales, extranjeras y proyectos de autor..

Luminoso y de espíritu descontracturado, el salón abre por completo sus frentes vidriados durante el verano y también funciona como escenario para pop-ups y encuentros gastronómicos. El próximo 23 de julio recibirá una degustación de quesos dirigida por el frommelier Pedro Alperowicz. Un motivo más para volver, además de la pantalla gigante preparada para seguir cada partido del Mundial.