Los quince de un nuevo clásico

El 11 del 11 cumple 15 años, pero parecen muchos más. Lo de Tata fue uno de los principales impulsores de la nueva gastronomía marplatense, un referente a la hora de poner en valor la pesca local. Al mando está Lisandro Ciarlotti, nieto de Tata, un abuelo bon vivant que lo llevó a recorrer los mejores restaurantes de Mardel desde chico, formando no solo su paladar sino su vocación de anfitrión. El legado se cumplió: Lo de Tata es un epicentro tanto para locales como para turistas, una cantina auténtica, con un ambiente único, donde comer todo lo que uno espera de un menú en La Feliz, muy bien hecho.

“El 70% de la carta es igual desde sus inicios, pero en estos 15 años gané un conocimiento mucho más fino del producto de mar”, cuenta Lisandro. “La pesca siempre salió entera, pero al principio era al horno y ahora la hacemos a la plancha porque favorece la textura y el sabor”, agrega. Por el mismo motivo también empezó a madurar los pescados, sobre todo para los crudos. “La idea es intervenir el producto lo menos posible, para que se luzca por lo que es”, concluye Lisandro.

Los langostinos del Sur son un emblema de la casa. Salen fritos o asados, que es como más se lucen, al igual que los calamaretti (o chipirones), que salen sobre una cama de lechugas y papas crocantes en una de las fuentes de peltre heredadas.

La familia marca el rumbo: hay platos heredados, como la tortilla de papas bien babé, receta de la madre de Lisandro; el flan de su bisabuela paterna y la milanesa napolitana de la abuela Cancán, que se sirve con sorrentinos inspirados en “los mejores de Mardel”, los de “Tía Teresa”, un plato livianito que hace honor al ADN marplatense, que abraza la mezcolanza y el exceso.

Fiel al espíritu de celebración de Tata, los festejos de los 15 años empezaron hace semanas, con cocineros invitados de Mardel, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza (allí Lisandro lidera el restaurante de la bodega López). Pronto cocinan dos grandes: Gabriel Oggero y Fernando Trocca. Nadie quiere perderse las farras en Lo de Tata: lo que se hereda, no se roba.



Cocina ****

Servicio ****

Ambientación ****