Moda más tradición

Cambia, todo cambia. Donde supo estar el mítico bodegón La Mamma Rosa, hoy hay un “gastropub”, que es como los ingleses llaman a los bares donde se sirve comida simple pero de buena calidad. El lugar conserva la sencillez de su estética original pero intervenida con detalles de diseño y además suma, de ahí su nombre, una agenda de DJ’s, sesiones de vinilos y presentaciones en vivo. La tradición se siente, pero también la moda: productos como la stracciatella y el patagonzola (ambos quesos), las anchoas de Hernán Viva (Mar del Plata), la nduja y los cavatelli, hoy suelen repetirse en muchas cartas de cocineros jóvenes. La originalidad no es su apuesta, la calidad sí.

El público es en su mayoría sub 30, pero también hay gente mayor que disfruta de un buen sándwich o un plato de pastas escuchando a Luis Miguel (entre otros) a un volumen más alto del habitual. Tiene clásicos bodegoneros como los buñuelos de acelga (muy sabrosos), la milanesa de peceto napolitana (con salsa de tomate italiana y mozzarella fior di latte) y un sándwich de lomito que es un manjar: viene en pan de papa super esponjoso con papas rejilla. Hay cavatelli de elaboración propia -una pasta con un “dente” difícil, que puede percibirse como duro- servidos con pesto de pistachos o patagonzola (el gorgonzola patagónico); y ojo de bife de pastura con salsa de pimienta y papas fritas. Otros platos, como la morcilla con manzana, espinaca y huevo a la plancha, son de temporada. De postre: quesos y dulces artesanales, tiramisú o mousse de chocolate intenso.

La coctelería se elabora con espirituosas de calidad y se sirve en buena cristalería. Los aperitivos, el Martini y el negroni conviven con el Fernet con Coca y el Baribaldi. Además tienen una cuidada selección de vinos de pequeños y medianos productores de todo el país: la lista incluso ofrece un rico Torrontés propio de Cafayate.

Hay mesas en la vereda, muebles vintage, luces de colores y velas, y siempre buena música sonando fuerte, sobre todo después de las 22. La agenda incluye noches de jazz, blues o boleros en vivo.

Cocina ***

Servicio ***

Ambientación ***