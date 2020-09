Shout Asian Bar

¡Abrieron los restaurantes! Con ese grito de celebración empezó la semana, y las veredas y terrazas se llenaron de mesas a pesar del frío. Las propuestas gastronómicas, que en general se simplificaron para el delivery y el take away en los últimos meses, seguirán en pie en esta nueva etapa. Shout, el coqueto bar de la zona de Retiro, no es la excepción.

Su reconversión comenzó bastante antes de la pandemia, cuando fue adquirido por los dueños de Osaka, pero en esta última etapa tuvieron un viraje hacia lo asiático. En parte fue para optimizar recursos y recursos humanos, ya que centralizaron la producción en Osaka, con el que además comparten chef ejecutivo (Leandro Bouzada), pero la idea de crear un lugar de impronta de cocina asiática tipo callejera ya estaba en el aire. La coctelería acompaña la propuesta, y recientemente lanzaron de sus cócteles gasificados, que vienen en botellas de vidrio con tapita como las gaseosas, pero son mucho más divertidos.

Con Osaka como hermano mayor, la calidad de las materias primas está asegurada. La carta actual de Shout tienen buena variedad de makis (es decir rolls, y los favoritos son el de palta, el acevichado, y el MF, de salmón, empanizado por fuera); baos (panes al vapor típicos coreanos, el tonksaku, con milanesa de bondiola de cerdo, es especialmente bueno); gyosas de cerdo entre otras opciones de descendencia claramente asiática.

También hay platos donde la fusión con ingredientes locales está más presente, como la adictiva brioche de ojo de bife, el pan de morcilla y las empanaditas de mollejas con miel de naranja. Las preparaciones, ingredientes y aderezos siempre suman el toque asiático: kimchi (repollo fermentado), salsa Sriracha casera (picantita y deliciosa), togarashi (mezcla de sal, semillas y especias), etc. Tienen tres menús de mediodía, que incluye un porrón de cerveza. Todos los recipientes de delivery son reciclables.

Además de la novedad de los tragos gasificados con alcohol, tienen buenos cócteles y Maipú a esa altura es peatonal, así que habrá lugar de sobra para que Shout instale sus mesas, lo cual promete mucha diversión al aire libre.