De "Pam & Tommy" a las series sobre pornógrafos en el streaming

“Pam & Tommy”, la miniserie de ocho capítulos estrenada recientemente en Star+, refleja un tiempo idílico transformado en pesadilla para sus protagonistas: Pamela Anderson y el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee. Es la historia del primer “sex tape” viral, el despegue de la web con el porno amateur, y el punto de partida para la era de la pornificación de la cultura pop.

Historia

Filmado en 1995 durante la luna de miel entre la chica Baywatch y el rockero definitivo, el video sexual del que cuenta “Pam & Tommy”, llegó a su máxima difusión cuando en noviembre de 1997 un sitio web emitió el material sin interrupciones a lo largo de cinco horas.

Basada en un artículo publicado en la revista Rolling Stone, “Pam and Tommy: The Untold Story of the world´s most infamous sex tape”, de la periodista Amanda Chicago Lewis, la serie cuenta con una asombrosa caracterización de Lily James (“Baby Driver”) como Anderson, y con Sebastian Stan (“The Falcon and the Winter Soldier”) como Lee.

La filtración del momento íntimo de la pareja ocurrió porque un obrero (interpretado por Seth Rogen, también productor de la serie), disgustado por el maltrato del músico y el posterior despido, le robó una caja fuerte como venganza. Y con la ayuda de un productor porno amigo, encontraron la forma de convertirlo en un negocio a pesar de no tener autorización legal.

Una historia a la que remite buena parte del contenido porno en Internet de las últimas dos décadas y media: recién en 2020, Pornhub, el sitio número uno de la industria con 3500 millones millones de visitas al mes, eliminó todos los videos no “verificados”.

Más de 10 millones de fragmentos, el equivalente al 75% del archivo, se eliminaron luego de que un artículo de The New York Times impulsara a Mastercard y Visa a bloquear los pagos con tarjetas de crédito al sitio.

Cultural

Según las propias estadísticas de Pornhub, el recorte no supuso una merma de tráfico. Y potenció la aparición de miles de creadores de contenido registrados, incluso en nuestro país: decenas de parejas se anotaron para convertirse -consensuadamente- en los los 2Pam & Tommy” del 2020.

Argentina es, según ese informe de Pornhub, parte del Top20 de los países que más tráfico generan, creciendo durante la pandemia notablemente en la media de consumo, saltando al puesto 12 en el ranking global.

Y está en el Top3 de los países que más se han emparejado por género: el 47% de las usuarias son mujeres, algo que se ve reflejado en las búsquedas (donde priman las parejas lésbicas), pero también se ve reflejado en la demanda de contenidos eróticos en las plataformas de streaming.

Es que la pornografía no solo es accesible a una escala sin precedentes, sino que también ha dado lugar a la pornificación y sexualización de la cultura pop. Si se googlea “Sexo + Netflix” aparecen 65,8 millones de búsquedas. Y en inglés el número se eleva a 370 millones de resultados.

“Sex Education”, “Girls”, “Love”, “Sex Life”, “You Me Her” y “Masters of Sex” (con Lizzy Caplan , protagonista de la futura adaptación de “Atracción Fatal”que se verá por Paramount Plus), son algunas de las ficciones sugeridas. Y hay otras plataformas que tienen un expertise aun mayor en series donde la pornografía es protagonista.

Pornógrafos

Es el caso de Star+, pero más aun de HBO, que estrenó durante la pandemia las dos temporadas (en 2020 y 2021), de “Hard”, ficción brasilera y remake de una producción francesa del mismo nombre, donde una viuda descubre al heredar, que su marido era dueño de un imperio porno que debe seguir funcionando si no quiere perder su principal fuente de ingresos.

La serie de 18 episodios -que cuenta con una actriz argentina: la rosarina Natalia Dal Molin-, navega por lo clichés del género, la superación de los tabúes de la nueva jefa, y la reconversión de las ficciones que produce con mirada feminista. Parte de la mutación general del porno y sus trabajadores, antes marginales y hoy estrellas.

Sobre ese contrapunto camina “Magnífica 70”, otra serie brasileña que HBO puso al aire entre 2015 y 2018, y que versa sobre un funcionario de la censura que empieza a obsesionarse con el material que en teoría debía prohibir.

Y HBO también tiene la emblemática “The Deuce” (2017 a 2019), un retrato de la industria del porno a lo largo de las décadas del setenta y el ochenta en Nueva York, con un muy buen elenco liderado por James Franco (que ya había sido parte de una película sobre el género: “About Cherry”, de 2012) y Maggie Gyllenhaal.

Finalmente, en Filmin puede verse la controvertida “Adult Material”, miniserie británica de cuatro capítulos y retrato de vida de una estrella porno donde no falta la denuncia de la cosificación de las mujeres en la industria.

por Leonardo Martinelli