Series: las ganadoras del 2021 y lo que se viene

Como sucedió en 2021, para las plataformas de transmisión, casi todo se tratará sobre el contenido también en 2022. En el año que se fue, los estudios cinematográficos aceleraron su paso a las plataformas como un medio de distribución también de sus películas en lugar de un estreno teatral tradicional. Pero las reinas del rating siguen siendo las series.

Ladrones y calamares

Netflix ha batido sus propios récords sacando casi de la galera productos a los que nadie apostaba. Al tope de su ranking está la coreana “El Juego del calamar”, vista por más de 142 millones de hogares: tardó solo 17 días en batir todos las cifras de visualización anteriores en la plataforma.

Y encabeza por mucho un podio global en el que no hay producciones estadounidenses: en el segundo lugar se ubica la primera parte de “Lupin” con 76 millones (la segunda parte de la misma, aportó otros 55 millones en 2021); y en tercer lugar se encumbra “La Casa de Papel”, con 69 millones de hogares que vieron los episodios finales de la historia de el profesor y su banda de ladrones de bancos.

La primera parte de la serie de misterio francesa “Lupin” fue lanzada en enero de 2021. Y obtuvo una cantidad considerable de visitas más que la segunda parte del caballero ladrón y maestro del disfraz que es ahora un nombre familiar en todo el mundo.

En tanto, la serie creada por Álex Pina sobre los ladrones de monos rojos que se cubren los rostros con máscaras de Salvador Dalí, tuvo reproducciones por un total de 189 millones de horas en diciembre, logrando también un éxito mundial: incluso en Estados Unidos fue un éxito.

Más atrás en el ranking Netflix se encuentra la canadiense “Sexo/Vida” (el sexo siempre venda: la tercera temporada de “Sex Education” fue vista por 55 millones), la serie que sigue a Billie Connelly, una ex parrandera que elige dejar todo para ser madre pero no puede dejar de fantasear con su ex novio Adam.

Una prueba más de que a Netflix se le da mejor con sus producciones fuera de Hollywood: en el top 5 se anota solo una ficción estadounidense. Con 66 millones la serie dramática “Maid”, sobre la madre soltera Alex, que se dedica a la limpieza de casas mientras escapa de una relación abusiva.

Por arte de magia. Las series de mundos fantásticos a lo “Juego de Tronos” siguen siendo de las más vistas, y no sólo en Netflix. En ese segmento se inscriben “Sombra y hueso”, vista por 55 millones; “Destino: La saga Winx”, que llegó a 57 millones”, y “Sweet Tooth”, sobre un niño que es mitad humano, mitad ciervo, que conquistó al público infantil en Netflix: 60 millones.

En Amazon Prime por su parte, lo más visto del año y en apenas unos días desde su estreno, es "La rueda del tiempo", que superó la audiencia de "Hunters" (2020), la serie protagonizada por Al Pacino.

La fantasía basada en las novelas de Robert Jordan, protagonizada por Rosamund Pike, Kate Fleetwood y Madeleine Madden, registró 1160 millones de minutos de visualización durante su semana de debut, lo que la convierte en la serie original más vista en la plataforma en 2021.

El 65% de sus espectadores se ubican en el rango de edad de 35 a 64 años y la serie ya renovó para una segunda temporada que llegará en 2022, al igual que la primer temporada de “El Señor de los Anillos”: Amazon compró los derechos televisivos de la obra de J.R.R. Tolkien por 250 millones de dólares, para producir cinco temporadas por un valor de al menos mil millones de dólares.

Serie que rivalizará seguramente con la precuela de “Juego de Trono”, “House of the Dragon”, que cuenta la historia de la familia Targaryen, 300 años antes de los eventos que tuvieron lugar en "Game of Thrones".

Superhéroes con dramas

A Disney+ le fue excepcionalmente bien con sus series de superhéroes en crisis. Así como HBO Max descolló con sus dramas con protagonistas femeninas.

Entre los primeros destacó “WandaVision”, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus respectivos roles como Wanda y Vision terminó siendo una meditación sobre el dolor y la tristeza, además de un gran guiño a la historia de la televisión.

Tras los eventos de “Endgame” (la película que desbandó a los Vengadores del universo Marvel), y la muerte de su pareja, “WandaVision” ofreció una mirada a la sociedad actual, una que se recupera de la pérdida de seres queridos y se refugia paradójicamente en la pantalla chica.

Fue de lo más visto en Disney+, aunque superada en la plataforma por “Loki” (con Tom Hiddleston y Sophia Di Martino) sobre el dios hermano de Thor, dejando atrás a “Hawkeye”, “What If...?”, “Star Wars: The Bad Batch” y “The Mandalorian” (con Pedro Pascal).

En HBO Max, más allá de la premiada “Hacks”, brillan dos títulos 2021. “Mare from Easttown”, que debutó a mediados de abril con Kate Winslet como la policía encargada de resolver un brutal asesinato en una pequeña ciudad (es lo mejor que ha hecho la actriz en años, y eso dice mucho).

Y por otro lado la sorpresa del año, “El loto blanco”, del show-runner Mike White. La miniserie que cuenta con Connie Britton, Steve Zahn, Natasha Rothwell, Jennifer Coolidge y más, y está ambientada durante una semana en un resort hawaiano, girando en torno a un asesinato pero en clave de salida.

Puntos en común con “Solo asesinatos en el edificio”, la serie de Star+ más vista en el 2021: creada por Steve Martin y John Hoffman, la comedia de misterio se estrenó el 31 de agosto y pronto se convirtió en uno de los programas más festejados por la crítica: fue renovada para una segunda temporada que incluirá a Martin Short y Selena Gómez en sus respectivos papeles.

Lo que viene

Se calcula que el 70 por ciento de los hogares tendrá en 2022 algún servicio de streaming, y cada player hará sus apuestas.

Netflix regresará con una nueva temporada del “Juego del calamar” (ya lo confirmó el creador, escritor y director Hwang Dong-Hyuk), a la que calificó como “el programa de televisión más grande de nuestra historia”: la serie distópica registró una audiencia de 142 millones de hogares en las primeras cuatro semanas desde su estreno el 17 de septiembre, generando casi US$ 900 millones para Netflix, más de 40 veces su costo de producción (21 millones), informó Bloomberg News. Netflix reportó un total de 214 millones de suscriptores pagos a fines de septiembre, con lo que la serie fue vista por más de la mitad de los abonados, algo insospechado, pero que marca la consagración de las ficciones coreanas.

Disney+, que creció un 60% en 2021, a 118 millones de usuarios, seguirá a pérdida en 2022 para sostener la expansión. "Estamos casi duplicando la cantidad de contenido original de nuestras grandes marcas, Disney, Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic que llegarán a Disney + en el 2022, con fuertes lanzamientos entre julio y septiembre", dijo Bob Chapek.

Amazon se moverá hacia los deportes en vivo (que el Disney tiene cubiertos con Star+ y la fusión de Fox con ESPN): Prime Video, ganó el derecho a transmitir juegos de fútbol americano de la NFL durante 10 años, a partir de marzo de 2023. Y HBO Max probablemente se refuerce también tras la fusión de Warner Bros y Discovery: se espera que se concrete a mediados de 2022 por un valor de 43.000 millones de dólares.