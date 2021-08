El streaming al rescate de la golpeada ficción nacional

Si la ficción nacional ya estaba en crisis antes de la pandemia, el proceso del último año y medio detonó estructuras y obligó a una reconversión. La merma sostenida en la cantidad de producciones para la tele abierta local es un fenómeno de la última década.

Y el cine nacional y sus productores, hace años que penan con el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que hoy está nuevamente en la mira, a la par que la industria reclama una nueva ley que contemple también a las plataformas como aportantes. Plataformas de streaming que hoy son el principal motor de la industria audiovisual argentina, con un puñado de ficciones que concentran a su vez a las principales estrellas del star system local.

Nuevo reino

En el reino del streaming la corona todavía es de Netflix, aunque Amazon y Disney crezcan a pasos agigantados. La plataforma que lidera Red Hastings hace rato puso sus miras en Latinoamérica, sabiendo que para ganar el mercado y a su público, debía ofrecer también contenidos locales. Y el “Che Netflix”, como lo denominaron, sumó justamente en este agosto, clásicos del cine nacional (ver recuadro) como “Tango Feroz” y “Esperando la Carroza”, en una previa para el gran estreno de la plataforma a nivel local: “El Reino”.

“El Reino” es la nueva joya argentina en la corona de Netflix, que incluye también “Apache: La vida de Carlos Tévez”; “Puerta 7”; “Casi feliz”, con Sebastián Wainraich (que tendrá pronto segunda temporada); “La corazonada”, con Luisana Lopilato; “Crímenes de familia”, con Cecilia Roth; “El cuaderno de Tomy”, con Valeria Bertuccelli; y la serie documental “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”, entre otras. Y se sumarán más. Un camino que la ficción producida por K&S y encabezada por Diego Peretti abrirá.

“Los personajes son poco frecuentes; a mí me gustan los desafíos y me parecía que la historia estaba muy garantizada. No tuve dudas, desde el primer momento supe que quería participar. Después, en el rodaje, nos divertimos mucho a pesar de estar contando una historia de género muy oscuro”, aportó por su parte Mercedes Morán, que encabeza hoy también la producción de otro thriller para Amazon Prime: “Iosi, el espía arrepentido”, junto a Natalia Oreiro (que a su vez ya filmó “Santa Evita” para Disney).

La serie -compuesta por 8 episodios de una hora- es una coproducción con la española Mediapro, bajo la dirección de Daniel Burman, sobre el libro homónimo de Horacio Lutzky y Miriam Lewin, que se desarrolla en el seno de la comunidad judía argentina, en la que se infiltra un agente de la Policía Federal, y cuyas informaciones darán lugar a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Oreiro y Morán vuelven a coincidir tras la producción de “Reinas salvajes” (pendiente de estreno), y se suman Alejandro Awada, Carla Quevedo, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Juan Leyrado, Carlos Belloso, y Roly Serrano enter otros.

"No sólo es la historia más extraordinaria que he tenido en mis manos, sino que en cuanto la leí, sentí que debía ser contada. Con la participación del mejor talento y con total libertad creativa, hemos realizado un viaje fascinante por los secretos del mundo del espionaje. Junto con Amazon Prime Video hemos creado un thriller de espías que tendrá un impacto en la audiencia global", marcó Burman, creador y showrunner de “Iosi, el espía arrepentido” que llegará a más de 240 países.

Otros feudos

No solo Netflix, Amazon y Disney son refugio para los directores y actores argentinos. España es de manera recurrente el feliz exilio de los artistas locales que buscan trabajo, financiamiento y el reconocimiento europeo. Es el caso de la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que filmaron en plena pandemia con Antonio Banderas, Penélope Cruz y su actor fetiche, Oscar Martínez, el film “Competencia Oficial”.

Pero también de Santiago Mitre (“El Estudiante” y “La Patota”), que logró el apoyo de RTVE Televisión Española para “Pequeña flor” (basada en la novela homónima de Iosi Havilio), película que protagoniza Daniel Hendler: un hombre asesina todos los días a su vecino que revive en un loop eterno. Y a la par Mitre ya trabaja en “1985”, en la que Ricardo Darín interpreta a Julio César Strassera, el fiscal que tuvo en sus manos el juicio a las juntas militares en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Mientras tanto, otra de las principales figuras del cine local, Guillermo Francella, espera el estreno en Netflix de “Granizo” (producción de Kuarzo Entertainment y Leyenda Films, en asociación con Infinity Hill), la película que se filmó en Córdoba para la plataforma. Francella interpreta a un famoso meteorólogo de la televisión que se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esto lo obligará a huir y buscar refugio en su ciudad natal, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento.

Y mientras tanto, Netflix se reserva el estreno de “Pipa”, en la que Luisana Lopilato, bajo la dirección de Alejandro Montiel, repite el rol de “La Corazonada” (2020). Y se esperan también “El Eternauta”, la serie basada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld (produce K&S y dirige Bruno Stagnaro), y “El marginal: temporada 4”, con Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi y Gerardo Romano, entre otros. Prueba de que las plataformas salvaron localmente a la industria, e incluso pueden potenciarla.