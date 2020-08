En cuarentena, Grego Rossello puso a trabajar para él a toda la familia

Gestó su fama en las redes y desde allí pegó el salto a la TV. Es uno de los influencers más conocidos de la Argentina, aunque él insiste en que es el peor porque no logra superar el millón de seguidores desde hace un tiempo. Humorista, carismático, standapero. Pero ahora, Grego Rossello da un paso más y, en cuarentena, lanzó un nuevo show en el que puso a trabajar a toda su familia: RosseShow.

Su mamá es psicóloga y escritora y su papá es asesor financiero. Él se considera una mezcla de ambos, aunque claramente sus progenitores tienen gran parte de actores, porque aceptaron subirse al barco que les propuso el actor. Quiénes también forman parte del show son sus hermanos: Jaime (16), que acaba de lanzar sus primeros temas de trap, y Simón (11) es una especie de Grego potenciado que ama la actuación.

Mirá el imperdible trailer:

Grego Rossello sobre RosseShow

NOTICIAS: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de armar un show en el que participe toda la familia?

Grego Rossello: En realidad surgió medio de casualidad y espontáneo. Con Sebastián Rubio, con quién escribí los shows que pueden ver en Netflix y en Flow, nos veníamos juntamos para reversionar el espectáculo que había estrenado en la Costa, que estuvo solo en enero porque teníamos que volver en marzo y cayó la pandemia. Cansados de juntarnos medio en vano porque la cuarentena se estiraba vio los videos que estaba haciendo en mi Instagram estilo Gran Hermano con la familia y dijimos surgió la idea de hacer eso mismo pero en una especie de versión película. Me junté con pablo Fernández, que es un director que trabaja en Underground, y con Santiago Nieves, que es también amigo y productor-manager mío y armamos RosseShow.

NOTICIAS: ¿Cuál fue la primera respuesta que recibiste cuando le contaste la idea a tu familia?

Grego: Fue rara. La idea de actuar y de exponerse mucho no les gustaba. Así que los convencí que por muchas entradas que vendiéramos nunca iban a ser los cientos de miles de personas que los veían en los videos e historias de Instagram. Después el proyecto creció y se vendieron más entradas de las que creíamos y medio que me reclamaron. Pero bueno (risas).

NOTICIAS: ¿Hubo algún integrante que se resistió más?

Grego: El que se resistió un poquito más fue Jaime, que es adolescente y es más rebelde y quería ir por otro lado así que le armamos el personaje alrededor de lo que él quería hacer.

NOTICIAS: Cómo fue trabajar y dirigir a tus viejos y tus hermanos?

Grego: Fue muy divertido, porque me obligó a ponerme en un rol que no estoy acostumbrado. Yo actúo, me dirigen y listo. Acá tenía que dirigirlos y ser muy claro en lo que queríamos para que eso se viera bien reflejado después.

NOTICIAS: ¿El guion es íntegramente tuyo?

Grego: La idea es mía. El guión en realidad lo armamos con Sebastián Rubio en conjunto.

NOTICIAS: ¿En qué te inspiraste para escribirlo?

Grego: Me inspiré en la cuarentena pero principalmente en verlos a ellos (su familia) y armar una caricatura de cada uno: Jaime con su adolescencia y rebeldía, Simón que le encantan las cámaras y esta cosa de ser un nuevo influnencer en Instagram, de mi viejo medio chetón y anti todo esto y de mi madre harta de hacer siempre cosas de más. Sobre esa caricatura de la familia corrió la línea del conflicto y de lo que pidiera pasar, mezclado con stand up y algunos squech que estaban en mi IG. Podríamos decir que es la versión cinematográfica de lo que la gente ve en mis redes sociales.

NOTICIAS: ¿Se va a conocer la identidad de la chica misteriosa?

Grego: Se va a conocer la identidad. Se copó. Sabe que este proyecto para mí es importante. No le molestaba la idea de mostrarse porque sabemos que ya pasó el tiempo suficiente para establecernos como una pareja, como para decirlo de alguna manera, pero sí esta cosa de tener que actuar no le copa, porque es fotógrafa y community manager. Pero lo hizo de una manera muy linda y divertida y sé que a la gente le va a gustar.

NOTICIAS: ¿Con qué se va a encontrar el público que compró su entrada y vea el show?

Grego: Creo que se van a sorprender. Incluso el que no me tiene tanto y compró la entrada se va a encontrar con algo muy bueno, muy lindo, con una estética muy cinematográfica y un guion muy trabajado y con mucha variedad de cosas. Es muy difícil que alguien se aburra porque son piezas de cinco minutos que van apareciendo y eso lo hace muy dinámico y variado. Y el que me conoce y me sigue también se va a sorprender porque les aseguro que hay un salto de calidad entre lo que hago y lo que generamos con el show.

NOTICIAS: De los integrantes de la familia, ¿cuál es el mejor actor y cuál el más tronco?

Grego: El que más me sorprendió fue Simón, porque tiene mucho de actor y con apenas 10 años se aprendió un monólogo de 10 minutos. Y el que arrancó medio tronco es mi padre, que trabaja en una oficina y empezó medio duro pero después se fue soltando y la terminó rompiendo.

NOTICIAS: ¿Qué te genera este show tan particular?

Grego: Me genera una felicidad enorme de poder volver a hacer mi trabajo en una situación que está muy complicada para los actores y los comediantes. Me dio ese aire de volver a escribir comedia y de volver a realizar algo que yo quería. Y también me genera mucho orgullo, ya que soy bastante exigente y también un tanto inseguro y que algo me guste del todo me cuesta y este show me gustó un montón. Sin ir más lejos, el otro día le decía a un amigo que estaba contento y me dijo: “si vos estás contento debe ser muy bueno porque vos sos bastante hincha bolas con eso”.



Nombre del show: “RosseShow”

Horario: Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto a las 22 horas.

Modalidad: Online

Ticket desde Valor: $460 ($400 show + $60 service charge) en: PASSLINE