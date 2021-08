La serie de Maradona tiene fecha de estreno tras las interna familiar

Amazon Prime Video anunció hoy la fecha de estreno de "Maradona: Sueño Bendito", la bioserie que mostrará los triunfos, pero también las miserias de Diego Maradona y su entorno. Se estrenará el 29 de octubre de 2021, un mes antes del aniversario de la muerte del diez (25 de noviembre), justamente en diez episodios semanales.

El retraso de la serie liderada por Alejandro Aimetta como showrunner y director de los episodios grabados en Argentina, México y Uruguay, quien también es uno de los escritores junto con Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky ("El Marginal"), se debe entre otras cosas a las trabas legales que frenaron el rodaje de la segunda temporada.

Semanas atrás, Leonardo Sbaraglia, quien interpreta en "Sueño Bendito” a Guillermo Coppola, desnudo la resistencia y trabas que plantearon al guion Claudia Villafañe y su abogado Fernando Burlando a la ficción producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We.

“Me cuesta mucho opinar porque no quiero generar más leña al fuego dentro de una situación que entiendo que, por muchos de los problemas que están sucediendo al no poder encarar la segunda temporada, nos está generando a todos nosotros un hueco laboral tremendo. Se tendría que haber empezado a rodar en junio del año pasado”, contó Sbaraglia visiblemente molesto.

“No termino de entender bien cuáles son las causas por las que este año no rodamos y, dicen, recién vamos a hacerlo el año que viene. Y entiendo que muchas de las causas han tenido que ver con discusiones, no sé si con Claudia o si tal vez ha afectado la muerte de Diego afectó en cómo es la nueva repartija en torno a los derechos”, agregó el actor.

Dalma Maradona le contestó desde "Un día perfecto", el programa que conduce en Metro: "Mi mamá no quiere plata. Lo que quería era que no se la nombrara a ella. Si dicen 'hay algo de ficción y hay algo de no ficción', bueno, que se llama 'María' en vez de 'Claudia'. Pero no quieren. Quieren que se llame Claudia", continuó.

"Dicen cosas re graves de ella. A mí mamá la hacen mierda. Por eso, no quiere que la nombren. Y está en todo su derecho. Si no graban por eso, lo lamento. La verdad es que nadie quiere plata, que se quede tranquilo Sbaraglia. Nadie nunca pidió plata. Mi mamá quería saber qué era lo que iban a decir de ella. Mandó cartas a Amazon y nunca le respondieron. Y está en todo su derecho de reclamar", sentenció Dalma.

"Maradona: Sueño Bendito" es protagonizada por Nazareno Casero ("Historia de un Clan"), Juan Palomino ("Magnifica 70") y Nicolas Goldschmidt ("Supermax"), quienes interpretan a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Boca, el Barcelona, Nápoles y la Selección nacional, con la consagración en el Mundial en México ’86. Villafañe es interpretada por Julieta Cardinali ("En Terapia") y Laura Esquivel ("Patito Feo"); Mercedes Morán ("El Reino") es Doña Tota, y Pepe Monje ("Amor en Custodia") Don Diego.

por R.N.