Tendencia en series: los villanos que se convierten en protagonistas

En los comics hay decenas de ejemplos de superhéroes que se vuelven malos y por ello más interesantes. La mutación de Jean Grey en The Dark Phoenix en los X-Men; el amigo del Capitán América, Bucky Barnes, volviendo a la vida convertido en el Soldado de Invierno (protagonista de la reciente serie de Disney+); el regreso también del más allá de Jason Todd, el ex Robin, como el villano The Red Hood (con una inspiración muy Spawn por nombrar otro justiciero); y la lista sigue.

El cine ha explorado con varios personajes esta línea argumental que termina generalmente en redención. De las noventosas “Darkman” (1990, con Liam Neeson) y “El cuervo” (1994), a “Escuadrón Suicida” (que tendrá segunda parte en agosto).

Pero las nuevas ficciones sobre superhéroes del streaming van un paso más allá, sobre todo en el último tiempo. “Wandavision”, el éxito de 2021 de Disney+, tuvo como protagonista a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), destinada a convertirse en la Bruja Escarlata, sobre la que pesa una profecía para destruir al mundo (algo parecido a lo que sucede con Hellboy).

“Falcon y El Soldado de invierno” no sólo puso a jugar de héroe al perturbado Barnes (Sebastian Stan), también recuperó al ideólogo de la “Guerra Civil” entre los Vengadores, el Barón Zemo (Daniel Brühl). Y el estreno de Marvel dentro de la plataforma, “Loki”, pone al dios hermano de Thor en la obligación de pagar por sus crímenes y alteraciones a la continuidad temporal.

Las películas y series de superhéroes tienen más de 70 años. Pero hoy aparecen -como se ve- de a una o dos por mes. Lo que el MCU significó para la industria cinematográfica es digno de elogios: logró que los superhéroes fueran cool para todos, y no solo para los nerds.

Pero también derivó, a partir de la compra de Marvel por el gigante Disney, en una sobre abundancia de historias. Y en ese proceso se gastaron los grandes personajes (IronMan y Capitán América ya se jubilaron), y se infló a otros: ¿quién conocía a los Guardianes de la Galaxia antes de que les presentaran el MCU?

Y esa línea seguirá declinando en el plan próximo con personajes ingnotos: Shang-Chi, Morbius, Los Eternos. Para que el paso de la posta no sea un rutilante fracaso, deber dársele volumen a los que hasta ahora eran laderos, o mejor aún, villanos.

“Sería bastante inconveniente traer a superhéroes que estén vivos en el pasado, las autoridades del tiempo son una buena explicación de por qué eso no es posible”, explica Michael Waldron, guionista de "Loki" respecto del futuro del MCU en Disney. Uno que a pesar de las advertencias de los críticios parece promisorio en audiencia. “Wandavision” fue la serie con más audiencia, googleos e interacción en redes del primer trimestre, superando a cualquier serie original de Netflix u otro servicio de transmisión.

Y lo mismo sucedió con “Falcon y el Soldado de Invierno”, que se posicionó como tendencia en abril (debutó el 19 de marzo).TVision, que mide la visualización en las principales plataformas de streaming en Estados Unidos, detalló que “Falcon y el Soldado de Invierno” tuvo 40 veces la audiencia promedio del resto de las series ese mes (un universo de casi 25.000 títulos).

Tendencia que cortaron en mayo "Halston" de Netflix (creada por Ryan Murphy) y "The Underground Railroad" en Amazon (serie de Barry Jenkins, el de “Moonlight”). Por lo que el estreno de “Loki” es la gran apuesta de junio para Disney+ que tiene como objetivo 2021 acortar la brecha con Netflix y Amazon, que hoy la duplican en suscriptores.

por R.N.