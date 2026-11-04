Sebastián Pareja, el otro Adorni

El viernes 30 de enero de este año se extrajeron, por caja, 300.000 dólares de una sucursal del banco Santander en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, una mujer de 80 años escrituró por 350.000 dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en Puerto Madero. La mujer en cuestión es Matilde Benzi y es la madre del diputado de La Libertad Avanza y armador político bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja. Ella no registra actividad laboral en los últimos años, y su marido, Miguel Ángel Pareja, padre del diputado, tampoco. Sin embargo, los movimientos bancarios a los que accedió NOTICIAS muestran que en los meses e incluso días previos a la compra del inmueble hubo un fuerte ingreso de dólares en la cuenta de banco que comparten con su hijo.

Como parte de la investigación que ocupa la portada de NOTICIAS de esta semana, el periodista Rodis Recalt cruzó también los resúmenes bancarios con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y con los informes del Registro de la Propiedad porteño. La información que surge de esta pesquisa es reveladora. Y por eso el título de esta edición: Sebastián Pareja, el nuevo Adorni.

También en la tapa el tema que concentrará el interés nacional durante los próximos días: la visita del Papa León XIV.

Y dos notas costumbristas: Halloween, la celebración importada que entró a la batalla cultural. Y Punta del Este fuera de temporada.