Marcos Galperín, el éxito de la paranoia

Marcos Galperin comprobó, con Mercado Libre primero y Mercado Pago después, que para sobrevivir en la era de Internet, estar paranoico se debía convertir en regla. En los primeros años de vida de la empresa, latió la amenaza de un cierre intempestivo por decisión de un inversor y se vivió la tensión por la posibilidad de que un proyecto similar estuviera creciendo en paralelo. La sola idea de que pueda surgir una nueva startup —como se llama entre los emprendedores a las empresas que empiezan— o una nueva tecnología que cambie hábitos y patrones mantiene a todos en vilo explica el periodista Jairo Straccia, autor del libro “Galperin” del que ofrecemos un anticipo en la edición de NOTICIAS de esta semana, con el título “El éxito de la paranoia”.

Si durante los inicios de su empresa ya había optado por “la paranoia como método”, el devenir de su vida confirmará que el sentimiento de estar todo el tiempo bajo ataque trascenderá al mundo de los negocios. El antiprogresismo, la islamofobia y su alianza política y personal con el Presidente Milei terminaron de conformar su particular mirada de un mundo en el que el otro es peligroso.

Además, en la tapa de esta semana, Bolsonaro, la historia secreta de una fuga. La ayuda argentina y cómo impactará en la relación con Lula en su nuevo ciclo de Gobierno. Y también en la portada, la nueva vida de Lionel Messi como celebrity y la moda del confort emocional para decorar interiores.