Come from away: el regreso a la cartelera de un éxito de Broadway

El próximo sábado 29 de abril regresa al Teatro Maipo, todos los viernes, sábados y domingos, el aclamado musical de Broadway “Come from away”, con la dirección de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, responsables de éxitos teatrales como “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche” y “Shrek, el Musical”, y actualmente “Consentimiento” entre muchos otros títulos .

“Come From away” fue uno de los sucesos entre los musicales porteños en 2022, y regresa precedido de excelentes críticas e importantes premios además de haber recibido el récord de 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical y 13 nominaciones a los premios Ace.

Éxito de Broadway, donde obtuvo 7 nominaciones a los premios Tony además de una nominación al Grammy 2017, cuenta con 4 premios Olivier 2019. Y cuenta la historia real de 7 mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo que permanecieron varados durante cinco días en un lejano pueblo de Canadá, tras el atentado del 11 de septiembre de 2001.

Entonces decenas de aviones aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, en New Foundland (Terranova), y cambiaron para siempre las vidas de las personas de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Una historia real que conmovió al mundo y mutó en musical, una obra teatral movilizante que permite soñar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano.

por R.N.