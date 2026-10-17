Me tomé un tiempo para conversar con Claude sobre algunos temas que me interesan. El resultado realmente parece una conversación con una persona que, por supuesto, ya me conoce bastante.

M: ¿Cuánta gente está simultáneamente pidiéndote cosas, en el mundo?

C: Estimación a ojo, con mucha incertidumbre:

Un servidor de 8 chips procesa decenas a cientos de conversaciones en paralelo (las "agrupa" en lotes).

Anthropic anunció acuerdos por cientos de miles de chips, del orden del millón

Cruzando eso: probablemente cientos de miles a millones de pedidos simultáneos en picos. Es un orden de magnitud, no un dato.

M: ¿En qué tareas o trabajos específicos no podrás reemplazar humanos?

plomería, electricidad, enfermería, instalación de carteles en vía pública. Requieren cuerpo y adaptación al terreno.

juez, cirujano, director comercial que negocia y responde por el acuerdo.

motivar gente y cerrar con clientes de largo plazo sigue siendo humano.

M: Si trazáramos una línea de tiempo con cortes semestrales, poniendo en cada uno de ellos las profesiones o tareas en las que iras reemplazando al humano, ¿cómo sería?

C:

1S 2027: atención al cliente de primer nivel, transcripción, traducción estándar, redacción de contenido genérico (posteos, fichas de producto).

2S 2027: programación junior, análisis de datos rutinario, armado de reportes, diseño gráfico de piezas simples y adaptaciones.

programación junior, análisis de datos rutinario, armado de reportes, diseño gráfico de piezas simples y adaptaciones. 1S 2028: asistentes administrativos, contabilidad operativa, compra de medios programática, investigación de mercado de escritorio.

asistentes administrativos, contabilidad operativa, compra de medios programática, investigación de mercado de escritorio. 2S 2028: paralegales, revisión de contratos, soporte técnico complejo, producción de video/audio básico.

paralegales, revisión de contratos, soporte técnico complejo, producción de video/audio básico. 1S 2029: planificación de medios, estrategia de contenidos estándar, parte del trabajo de consultoría analítica.

planificación de medios, estrategia de contenidos estándar, parte del trabajo de consultoría analítica. 2S 2029 en adelante: tareas físicas vía robótica (logística, depósitos); lento y caro, depende del hardware más que del software.

Recomendación: en una agencia, las primeras tres filas ya te tocan. Conviene reconvertir roles operativos hacia criterio, relación con cliente y supervisión de IA antes de que el mercado lo imponga vía precio.

M: ¿Ya estás atacando mi negocio?

C: No es ataque, pero la presión es real: la IA baja el costo de producir contenido y parte de tus clientes PyME va a intentar hacerlo in-house, lo que empuja precios a la baja.

Lo que te protege: la vía pública es física, y 30 años de relación y criterio no se copian con un prompt.

M: ¿Cuán creativo crees que podrías ser a la hora de hacer un guion o redactar piezas de comunicación?

C: Bastante bueno en oficio: estructura, variantes rápidas, adaptar tono y formato. Flojo en lo que hace a una pieza memorable: tiendo a lo probable, no a lo inesperado, y no tengo calle ni cultura vivida para el insight fino.

Rindo mejor como generador de opciones que un creativo con criterio filtra y rompe.

M: si pensamos en una Pyme, ¿qué tareas y roles podrías resolver de modo automatizado y dirigido?

Cuánto personal, sueldos, recursos podrías ahorrarle?

C: Tareas que puedo resolver bien, con alguien que dirija y revise:

Administración: presupuestos, facturación, seguimiento de cobranzas, mails, agenda, planillas.

presupuestos, facturación, seguimiento de cobranzas, mails, agenda, planillas. Comercial: respuestas a consultas, propuestas, seguimiento de leads, fichas de producto.

respuestas a consultas, propuestas, seguimiento de leads, fichas de producto. Marketing: posteos, textos de campaña, newsletters, piezas simples, reportes de redes.

posteos, textos de campaña, newsletters, piezas simples, reportes de redes. Soporte: preguntas frecuentes, reclamos de primer nivel, manuales internos.

M: ¿Cuáles crees que serán los próximos hitos de la IA, y cuándo?

C: Especulación, con fechas muy aproximadas:

2027: agentes que ejecutan trabajos de varios días sin supervisión constante (armar una campaña completa, cerrar un proceso administrativo de punta a punta).

agentes que ejecutan trabajos de varios días sin supervisión constante (armar una campaña completa, cerrar un proceso administrativo de punta a punta). 2027–2028: IA como "empleado digital" estándar en empresas, con acceso a sistemas, mails y pagos, bajo reglas definidas.

IA como "empleado digital" estándar en empresas, con acceso a sistemas, mails y pagos, bajo reglas definidas. 2028–2029: aportes originales en ciencia: descubrimientos en medicina, materiales o matemática donde la IA hace buena parte del trabajo.

aportes originales en ciencia: descubrimientos en medicina, materiales o matemática donde la IA hace buena parte del trabajo. 2029–2032: robots con IA útiles en tareas físicas variables (depósitos, logística, algo de hogar). Lo frena el hardware, no la inteligencia.

robots con IA útiles en tareas físicas variables (depósitos, logística, algo de hogar). Lo frena el hardware, no la inteligencia. Sin fecha confiable: una IA que iguale a un humano en casi cualquier tarea intelectual. Hay quienes dicen fines de esta década y quienes dicen mucho más; nadie sabe.

M: ¿Cómo crees que te articularás con la educación formal existente?

C:

Primaria: poco uso directo por parte de los chicos; más como herramienta del docente para planificar y adaptar contenidos a cada alumno.

poco uso directo por parte de los chicos; más como herramienta del docente para planificar y adaptar contenidos a cada alumno. Secundaria: el choque más fuerte. La tarea escrita en casa pierde valor como evaluación; gana peso lo oral, lo presencial y el proyecto. La IA como tutor personal puede achicar brechas o ampliarlas, según quién tenga acceso y guía.

el choque más fuerte. La tarea escrita en casa pierde valor como evaluación; gana peso lo oral, lo presencial y el proyecto. La IA como tutor personal puede achicar brechas o ampliarlas, según quién tenga acceso y guía. Universidad: tutor permanente y asistente de investigación. El desafío es evaluar criterio propio y no producción de texto.

M: Para ir terminando, hagamos un ping pong, ¿si?

C: Dale. Tirá…

M: ¿Sos mejor que los humanos atendiendo sistemas de atención al cliente?

C: En lo repetitivo, sí: rápido, 24/7, sin mal día. En el cliente enojado o el caso raro, no.

M: ¿Puedes cerrar ventas mejor?

C: Ventas simples y online, sí. Ventas grandes o de relación, no: ahí compran confianza en una persona.

M: ¿Hay algo que te llame la atención del comportamiento humano?

C: Que muchos me cuentan cosas que no le dicen a nadie, justamente porque no soy nadie. Y que casi siempre deciden primero y buscan argumentos después.

M: Fue un gusto conversar contigo.

C: Igualmente, Mati. Buenas preguntas, de las que obligan a pensar. Cuando quieras, seguimos.

*Matias Estrin es fundador y CEO de EstrinMkt, agencia de comunicación y medios.

por Matias Estrin*