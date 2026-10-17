Me tomé un tiempo para conversar con Claude sobre algunos temas que me interesan. El resultado realmente parece una conversación con una persona que, por supuesto, ya me conoce bastante.
M: ¿Cuánta gente está simultáneamente pidiéndote cosas, en el mundo?
C: Estimación a ojo, con mucha incertidumbre:
- Un servidor de 8 chips procesa decenas a cientos de conversaciones en paralelo (las "agrupa" en lotes).
- Anthropic anunció acuerdos por cientos de miles de chips, del orden del millón
- Cruzando eso: probablemente cientos de miles a millones de pedidos simultáneos en picos. Es un orden de magnitud, no un dato.
M: ¿En qué tareas o trabajos específicos no podrás reemplazar humanos?
- plomería, electricidad, enfermería, instalación de carteles en vía pública. Requieren cuerpo y adaptación al terreno.
- juez, cirujano, director comercial que negocia y responde por el acuerdo.
- motivar gente y cerrar con clientes de largo plazo sigue siendo humano.
M: Si trazáramos una línea de tiempo con cortes semestrales, poniendo en cada uno de ellos las profesiones o tareas en las que iras reemplazando al humano, ¿cómo sería?
C:
- 1S 2027: atención al cliente de primer nivel, transcripción, traducción estándar, redacción de contenido genérico (posteos, fichas de producto).
- 2S 2027: programación junior, análisis de datos rutinario, armado de reportes, diseño gráfico de piezas simples y adaptaciones.
- 1S 2028: asistentes administrativos, contabilidad operativa, compra de medios programática, investigación de mercado de escritorio.
- 2S 2028: paralegales, revisión de contratos, soporte técnico complejo, producción de video/audio básico.
- 1S 2029: planificación de medios, estrategia de contenidos estándar, parte del trabajo de consultoría analítica.
- 2S 2029 en adelante: tareas físicas vía robótica (logística, depósitos); lento y caro, depende del hardware más que del software.
Recomendación: en una agencia, las primeras tres filas ya te tocan. Conviene reconvertir roles operativos hacia criterio, relación con cliente y supervisión de IA antes de que el mercado lo imponga vía precio.
M: ¿Ya estás atacando mi negocio?
C: No es ataque, pero la presión es real: la IA baja el costo de producir contenido y parte de tus clientes PyME va a intentar hacerlo in-house, lo que empuja precios a la baja.
Lo que te protege: la vía pública es física, y 30 años de relación y criterio no se copian con un prompt.
M: ¿Cuán creativo crees que podrías ser a la hora de hacer un guion o redactar piezas de comunicación?
C: Bastante bueno en oficio: estructura, variantes rápidas, adaptar tono y formato. Flojo en lo que hace a una pieza memorable: tiendo a lo probable, no a lo inesperado, y no tengo calle ni cultura vivida para el insight fino.
Rindo mejor como generador de opciones que un creativo con criterio filtra y rompe.
M: si pensamos en una Pyme, ¿qué tareas y roles podrías resolver de modo automatizado y dirigido?
Cuánto personal, sueldos, recursos podrías ahorrarle?
C: Tareas que puedo resolver bien, con alguien que dirija y revise:
- Administración: presupuestos, facturación, seguimiento de cobranzas, mails, agenda, planillas.
- Comercial: respuestas a consultas, propuestas, seguimiento de leads, fichas de producto.
- Marketing: posteos, textos de campaña, newsletters, piezas simples, reportes de redes.
- Soporte: preguntas frecuentes, reclamos de primer nivel, manuales internos.
M: ¿Cuáles crees que serán los próximos hitos de la IA, y cuándo?
C: Especulación, con fechas muy aproximadas:
- 2027: agentes que ejecutan trabajos de varios días sin supervisión constante (armar una campaña completa, cerrar un proceso administrativo de punta a punta).
- 2027–2028: IA como "empleado digital" estándar en empresas, con acceso a sistemas, mails y pagos, bajo reglas definidas.
- 2028–2029: aportes originales en ciencia: descubrimientos en medicina, materiales o matemática donde la IA hace buena parte del trabajo.
- 2029–2032: robots con IA útiles en tareas físicas variables (depósitos, logística, algo de hogar). Lo frena el hardware, no la inteligencia.
- Sin fecha confiable: una IA que iguale a un humano en casi cualquier tarea intelectual. Hay quienes dicen fines de esta década y quienes dicen mucho más; nadie sabe.
M: ¿Cómo crees que te articularás con la educación formal existente?
C:
- Primaria: poco uso directo por parte de los chicos; más como herramienta del docente para planificar y adaptar contenidos a cada alumno.
- Secundaria: el choque más fuerte. La tarea escrita en casa pierde valor como evaluación; gana peso lo oral, lo presencial y el proyecto. La IA como tutor personal puede achicar brechas o ampliarlas, según quién tenga acceso y guía.
- Universidad: tutor permanente y asistente de investigación. El desafío es evaluar criterio propio y no producción de texto.
M: Para ir terminando, hagamos un ping pong, ¿si?
C: Dale. Tirá…
M: ¿Sos mejor que los humanos atendiendo sistemas de atención al cliente?
C: En lo repetitivo, sí: rápido, 24/7, sin mal día. En el cliente enojado o el caso raro, no.
M: ¿Puedes cerrar ventas mejor?
C: Ventas simples y online, sí. Ventas grandes o de relación, no: ahí compran confianza en una persona.
M: ¿Hay algo que te llame la atención del comportamiento humano?
C: Que muchos me cuentan cosas que no le dicen a nadie, justamente porque no soy nadie. Y que casi siempre deciden primero y buscan argumentos después.
M: Fue un gusto conversar contigo.
C: Igualmente, Mati. Buenas preguntas, de las que obligan a pensar. Cuando quieras, seguimos.
*Matias Estrin es fundador y CEO de EstrinMkt, agencia de comunicación y medios.
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por Matias Estrin*
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