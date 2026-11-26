En educación estamos hablando cada vez más de inteligencia artificial. Se multiplican las capacitaciones docentes, las propuestas de alfabetización digital, los debates sobre marcos regulatorios y las recomendaciones para un uso responsable de esta tecnología.

Las instituciones buscan promover el pensamiento crítico, la autonomía, el aprendizaje significativo, la integridad académica y la protección de niños y adolescentes.

Pero hay una contradicción que estamos dejando fuera de la conversación: ¿qué sucede cuando las herramientas de inteligencia artificial que elegimos no fueron diseñadas para acompañar esos mismos objetivos? ¿De qué sirve promover el pensamiento autónomo si después ponemos en manos de los estudiantes herramientas diseñadas para entregar respuestas inmediatas?

No estamos cuestionando la importancia de las capacitaciones, las políticas institucionales o los marcos regulatorios. Todo eso es indispensable.

Lo que planteamos es que ninguna estrategia de incorporación responsable de IA está completa si no existe coherencia entre lo que una institución quiere enseñar, las reglas que establece y la tecnología que finalmente utiliza.

Coincidimos en que la IA debe acompañar el aprendizaje y no reemplazar el esfuerzo cognitivo, pero la tecnología disponible facilita justamente esa sustitución. Sin herramientas diseñadas para sostener el proceso de pensamiento del estudiante, el mensaje educativo pierde sustento.

Las políticas que se formulan en este campo pierden eficacia si luego se incorporan soluciones que no contemplan suficientemente la edad, el desarrollo emocional y las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes.

Por último, se espera que los educadores acompañen y orienten el uso de IA, pero hoy carecen de visibilidad sobre las experiencias de sus estudiantes y de herramientas para intervenir. Sin ellas, la tarea de orientación queda vacía.

La herramienta no es neutral desde el punto de vista pedagógico. Su diseño, sus límites, sus mecanismos de protección y su forma de interactuar con los estudiantes pueden facilitar o dificultar el cumplimiento de los objetivos educativos. Y, por lo tanto, elegirla también es una decisión pedagógica.

Unas 30 escuelas comenzarán 2027 con una alternativa a Chat GPT y Gemini para uso escolar. Se trata de Auroria, la IA pedagógica de Argentina https://www.auroria.com.ar/, una plataforma creada exclusivamente para escuelas que integra a alumnos, docentes, directivos y familias en un mismo entorno, personalizado según el proyecto educativo de cada institución.

Mientras promueve el pensamiento crítico y protege el desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos, también ayuda a los docentes a planificar y personalizar la enseñanza, brinda a los directivos información y control sobre el uso de la IA, y permite a las familias acompañar el aprendizaje de sus hijos. Su objetivo es que las escuelas incorporen inteligencia artificial de forma segura, responsable y con sentido pedagógico, sin perder su identidad ni el protagonismo de las personas.

*Cofundadora de Auroria, primera IA pedagógica de Argentina.

por Dani Buján