Por qué los fans de Gran Hermano quieren echar a Laura Ubfal

La petición de Change.org que los fans del reality Gran Hermano firmaron para que Laura Ubfal se vaya de "El Debate", ya está cerca de llegar a las 50.000 firmas. Los seguidores del programa hicieron ver en redes sociales los motivos del enojo contra la periodista, quien analiza lo que ocurre dentro de “La Casa”: la acusan de insultar a la comunidad de fanáticos y de divulgar "fake news".

“Las personas que aquí firmamos intentamos hacer llegar a la producción de Telefe nuestra disconformidad con la panelista del programa 'Gran Hermano 2022': Laura Edit Ubfal. La cual va más allá de una diferencia de pensamientos; esta señora se ha desubicado en más de una ocasión con el público que ve el programa, tratándonos, entre otras cosas, de desempleados e inútiles, que por eso estamos pendientes de las cámaras del programa las 24 horas. Pedimos por este medio se le aplique algún tipo de penalidad ante estos insultos constantes. Nos parece que lo más importante para la televisión es su público, y debemos ser respetados”, se lee en la petición de Change.org.

La petición hace referencia a los dichos de Ubfal, cuando cuestionó en su programa "Gossip" (Netv) a quienes votaron a Martina Stewart Usher para que se fuera de la casa. Durante su presentación, en la primera semana del show, Martina declaró que "le daba asquito la bisexualidad", dichos que fueron calificados como "homofóbicos" por el fandom de Twitter. Sin embargo, Ubfal consideró que los motivos por los que se saca a un participante del show tienen que ser por algo que pase "en la casa". "Si no van a jugar con la casa, no están jugando a Gran Hermano; están jugando a las redes y están jugando un montón de gente que pone fake news, que pone pavadas, que está todo el día sin laburar tuiteando, cosa que me parece bárbara, que hagan lo que quieran", declaró Ubfal.

Dichas declaraciones ocurrieron luego de otra polémica: durante un momento en que Thiago estaba consolando a Nacho porque este estaba nominado para irse, Alfa, quien estaba cerca de ambos, dijo que los participantes "parecían una parejita". Sin embargo, Ubfal afirmó que lo que Alfa había dicho es que parecían "dos mariquitas", y hasta afirmó que el hecho de que nadie se indignara con Alfa por haber expresado eso revelaba que había una "doble vara". Si eso lo hubiese dicho Martina o (Tomás) Holder, ¿qué hubiera pasado?", declaró la periodista.

Esto desencadenó la furia de los tuiteros, quienes acusaron a Ubfal de lanzar "fake news". Consultada por NOTICIAS sobre esto último, Ubfal declaró que la palabra era efectivamente "parejita", pero que "la mirada homofóbica, disfrazada de humor, es la misma, con una palabra como con la otra". "Siempre según mi opinión, que es solo eso. Lo que veo y opino desde mi", aclaró la periodista.

Sobre la reacción de los fans del programa contra ella, Ubfal minimizó el hecho. "Estoy es un programa que hace 20 puntos de rating a diario. Que un grupo de Twitter decida poner energía en jugar con mi persona, en lugar de ponerla en los que juegan en Gran Hermano, no me parece serio ni importante. Yo hago mi trabajo de analista, guste o no, y no creo que la producción quiera mandarme a la placa", afirmó Ubfal, entre risas.

