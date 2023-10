Guerra de chimenteros: todos contra Flor de la V

Los conductores de los programas de espectáculos entraron todos en guerra. Los bandos no están definidos en su totalidad y pueden cambiar semana a semana dependiendo del lado del que convenga alinearse. Disputas por rating, egos, problemas de cartel, primicias y viejas peleas que se dan a conocer en el momento oportuno son los motivos de estas disputas constantes que se renuevan a diario.

Así surgen enemistades, riñas y celos entre colegas que se convierten en el tema principal de cada uno de estos programas. La pelea mediática es un ingrediente fundamental para el star system argentino, pero ahora cambiaron quienes suben al ring. Lejos del mero rol de presentadores de antaño, ahora son los propios conductores de los diversos programas los que desde su pantalla atacan sin pelos en la lengua a sus colegas. A falta de peleas de vedettes, son ellos quienes protagonizan las disputas televisadas.

Los programas del mundo del espectáculo son de los pocos que sobreviven con números aceptables de audiencia en la televisión argentina y para seguir manteniendo ese lugar deben constantemente renovarse, aunque eso incluya llevar a los periodistas y conductores al campo de batalla para enfrentarse con otros que están en la misma situación. Un todos contra todos que, retroalimentándose con cada “chimentero” que se suma al combate, lo vuelve un escándalo mediático que incluso genera enemistad entre estrellas que comparten canal o que compartieron pantalla hasta hace un par de años.

Primicia

La última chispa que desató un incendio entre todos estos periodistas ocurrió cuando Susana Giménez brindó entrevistas en la previa a lo que será su despedida del teatro. La diva recibió a diversos periodistas de la televisión local que viajaron a Uruguay a entrevistarla. La pelea por quién obtenía el título más destacado o la entrevista más interesante comenzó cuando todos los programas anunciaron que contarían con la entrevista exclusiva.

El que logró picar en punta fue Ángel de Brito, que en "LAM" emitió la entrevista un día antes que el resto de los programas. Al ir en horario nocturno, hizo el reportaje la misma tarde del 10 de octubre como el resto de sus colegas, pero ese mismo día salió al aire, a diferencia de los demás programas que debieron esperar a la jornada siguiente.

Si bien el también jurado del "Bailando" afirmó que la entrevista era en vivo, cuando salió al aire era evidente que se trataba de un reportaje grabado. Al día siguiente, dejando en claro que en esta guerra no hay trincheras, fue desde el propio canal en el que se emite "LAM", América TV, que la conductora de "Intrusos", Flor de la V, lanzó su ataque criticando que De Brito no hubiera viajado a Uruguay a realizar el reportaje, como el resto de los periodistas, y que la entrevista que anunció en directo era grabada. El conductor no se tomó a bien los reproches de su colega y contraatacó por la red social X: “Con razón la quieren tanto a Flor.

Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la V. Mintió para mostrar su mala leche con LAM. Susana hizo notas en el hotel hasta las 21”, dijo De Brito, defendiendo su entrevista. Los cruces siguieron al otro día cuando Flor de la V, sin hacer mención a "LAM", reiteró que su programa sale todos los días en vivo sin excepción, no como otros. Fue en este momento que el resto de los “chimenteros” salieron a tomar partido y sumarse a una guerra en la que no podían quedarse afuera. Jorge Rial se refirió al cruce entre sus colegas y ridiculizó la importancia de la disputa. “Por ahí uno hace una entrevista grabada, y otro se enoja...”.

Semanas antes ya había criticado a Flor de la V por sus aires de diva cuando era ella la que iba como invitada a los programas de chimentos. “Siempre pedía ser entrevistada mano a mano, no quería panel”. El ex conductor de "Intrusos" se mostró más cercano a De Brito, con quien suele tener picantes cruces en redes, aunque, en esta oportunidad, la posibilidad de cargar las tintas contra quien ocupa ahora el que fuera su lugar en el programa de los mediodías de América TV fue más fuerte.

Trapitos al sol

Otros ex "Intrusos" se sumaron a la polémica. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que condujeron el histórico programa durante un año y luego pasaron a El Trece, se sumaron a denostar a De la V. Si bien mantienen una guerra fría con De Brito, que incluye chicanas e indirectas al aire o en redes prácticamente todas las semanas, esta vez se pusieron de su lado. “Florencia de la V es una gran comediante, entonces si nosotros le dijéramos cómo tiene que hacer comedia sería una falta de respeto. Ahora, creo que a Florencia le falta mucha sopa para aprender a hacer chimentos. Y para, en todo caso, compararse con los que hace años que lo hacemos y para querer cruzarse o no con nosotros. Cuando la tome, hablamos, en unos añitos”, lanzó Lussich dejando en claro su posición.

Por su parte, Pallares indicó que “nunca hubo mala onda”, pero no dudó en sacar a la luz una postura de Florencia que le molestó: “Sí, cuando nosotros nos fuimos de 'Intrusos', durante mucho tiempo, ella decía ‘la otra gestión’ y no nos nombraba”. “Hay un ninguneo constante”, acotó su compañero.

Mientras los ataques a Florencia de la V crecían, otro ex compañero sacó a relucir un viejo conflicto con la comediante devenida en conductora. Lucas Bertero, quien formó parte del panel de "Intrusos", afirmó que ella había sido la responsable de que él fuera despedido. Según trascendió, luego de un tenso intercambio al aire entre ambos, la situación escaló detrás de cámara y acabó con Bertero echado. En ese contexto, remarcó que “hubo maltrato” y que la que pidió “su cabeza” fue Florencia.

“A mí no se me trató como corresponde y después, fuera de cámara, hubo un episodio muy fuerte del que no puedo hablar”, se sinceró el periodista que agregó que buscaba que se sepa “la verdad”. Acudió a sus redes sociales para realizar publicaciones contra De la V, las cuales fueron replicadas por De Brito y las panelistas que acompañan a Lussich y Pallares en El Trece.

Este último escándalo aumentó el tenor de la polémica y la actual conductora de "Intrusos" enterró el hacha de guerra. Por el momento, prefirió eximirse de seguir respondiendo a la luz de que todos están en el bando contrario al suyo.