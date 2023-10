La frase viral de Eduardo Feinmann: " Juntos para matarse"

El periodista Eduardo Feinmann se convirtió en tendencia en redes sociales cuando Guadalupe Vázquez, en la transmisión de LN+, le aportaba un dato desde el bunker de Juntos por el Cambio que decía que en el espacio opositor los ánimos eran "para matarse". El periodista lanzó en respuesta: "Juntos para matarse", y rápidamente se rió del error que desnudó el clima de malestar y divisiones que ya imperan en ese espacio.

Eduardo Feinmann y María Laura Santillán debieron aclarar que no había "caras largas" entre los periodistas de la señal, si no que se trataba de "mostrarse serios y antipáticos frente a las cámaras". "Nos preguntan por nuestras caras serias y si significa alguna noticia en particular. Les queremos decir que no, simplemente estamos concentrados en la información", remarcó Santillán.

Pero el mal momento al aire de Feinmann y su frase pateando el tablero volvieron a abrir los rumores de que el periodista dejaría la señal a fin de año para trasladarse a TN: el conductor ya trabaja en MItre, radio que también pertenece al grupo Clarín. Ya habría avisado que no renovaría su contrato y el espacio vacante sería ocupado el año que viene por otra de las figuras del canal.

por R.N.