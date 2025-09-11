Vino y gastronomía: las ferias que llegan a Palermo

Con la llegada de la primavera, Buenos Aires vuelve a vestirse de aire festivo y las ferias gastronómicas comienzan a multiplicarse en plazas, terrazas y patios. Entre las propuestas más esperadas, La Malbequería —ícono del vino argentino en el corazón de Palermo— prepara dos citas imperdibles que combinan buena gastronomía, música en vivo y etiquetas de primer nivel.

El vino como protagonista de la estación

El regreso del clima cálido se celebra con copas en mano. La ciudad empieza a respirar un espíritu más relajado y al aire libre, y las bodegas nacionales encuentran en este contexto un escenario perfecto para acercarse al público. El vino se convierte en excusa para reunirse, probar nuevas etiquetas y compartir experiencias sensoriales. En este marco, La Malbequería, con su casona ambientada entre jardines, terraza y salones íntimos, ofrece un calendario que refleja esa fusión entre cultura, encuentro y disfrute.

Sunset con Catena Zapata

El martes 24 de septiembre, de 19 a 23 h, tendrá lugar un sunset exclusivo junto a la bodega Catena Zapata. El formato será de cóctel con bandejeo, acompañado por un DJ set en vivo y un despliegue gastronómico pensado para resaltar los matices del vino. El menú recorrerá sabores frescos y cálidos: desde remolacha asada con queso de cabra hasta bife de chorizo con chimichurri, pasando por trucha marinada, croquetas de provolone y empanadas con yasgua. Una experiencia urbana en el jardín y la terraza, ideal para recibir la primavera con uno de los nombres más prestigiosos del vino argentino. La entrada tiene un valor de $70.000.

Feria de Productores Amigos

El miércoles 2 de octubre, también de 19 a 23 h, la terraza de La Malbequería será sede de la Feria de Productores Amigos, un encuentro que reúne a más de 15 bodegas de distintas regiones del país. Se trata de un formato dinámico que permite charlar con enólogos y descubrir proyectos independientes en primera persona. Además, habrá música en vinilos y un menú de bandejeo con clásicos de la cocina local: empanaditas, buñuelos, croquetas, chorizo y milanesas en pan de queso. Una propuesta que promete repetir el éxito de la edición pasada, donde el público pudo recorrer etiquetas emergentes y afianzar su vínculo con quienes están detrás de cada botella.

Un templo enológico en Palermo

Ubicada en Gurruchaga 1406, La Malbequería se ha consolidado como el templo del vino en Buenos Aires. Su patio principal iluminado con guirnaldas, el rooftop perfecto para sunsets, el jardín de invierno calefaccionado y el salón de los balcones conforman un escenario versátil para degustaciones, bodas boutique, cumpleaños o presentaciones. La gastronomía de autor acompaña con tapas, carnes a las brasas, quesos y postres pensados para maridar.

La primavera se anuncia como la temporada de reencuentros y celebraciones, y el vino ocupa un rol central en esta movida cultural porteña. La Malbequería, con sus ferias y sunsets, se confirma como un punto de encuentro obligado para quienes buscan vivir el vino como experiencia, más allá de la copa.

por R.N.