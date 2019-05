Quién es Natalia de la Sota: de la música a la política

Por Daniela Gian

Si no fuera por su apellido, se podría decir que Natalia de la Sota (43) es una outsider de la política. Hasta los treinta y largos se dedicó a tocar el piano, la guitarra y cantar. Dio clases de música particulares y en escuelas. Abrió un bar cultural para darle difusión a los artistas de su Córdoba natal. Se casó con un médico que luego terminó detenido por abrir una clínica de cannabis. Tuvo dos hijos, se separó. Y cuando se acercaba a los 40, dio un giro a su vida y se conectó con la pasión familiar.

“Yo tenía una pequeña resistencia con la política. A los que somos hijos de los líderes políticos, lo primero que nos sucede es esa resistencia, porque la política no los quita, nos saca tiempo con ellos. Pero después uno termina dándose cuenta de que es la única herramienta transformadora que hay”, cuenta a NOTICIAS desde su oficina en el Concejo Deliberante de Córdoba Capital.

Pasaron sólo cuatro días desde que ganó una banca como legisladora provincial de la mano de Juan Schiaretti. El gobernador la eligió para encabezar la lista en las primeras elecciones sin su padre, José Manuel de la Sota. Y su nombre cobró relevancia nacional.

ADN. Natalia es la segunda hija del ex gobernador justicialista fallecido en septiembre de 2018 en un accidente automovilístico y Silvia Zanichelli, hija de otro gobernador de Córdoba, pero radical: Arturo Zanichelli, que gobernó en 1958. La pareja tuvo primero a Candelaria (periodista en radio La Red) y por último a Agustina, que perdió la vida cuando tenía 5 años.

Fue Natalia la que vivió de cerca esa tragedia, que De la Sota reveló en su libro “Quiero y puedo”: “Ella (Agustina) nadaba muy bien desde que tenía dos años. La habíamos llevado a una academia, temerosos por tener piscina en nuestro jardín. Nunca sabremos cómo fue. Silvia no estaba en casa y Natalia, al notar su falta, comenzó la búsqueda. Nadie miró en primera instancia hacia la pileta. Pero allí estaba. Y de allí la sacaron Natalia y la joven que trabajaba en nuestro hogar”.

Ya adolescente, la segunda de las De la Sota estudió en el Colegio Nuestra Señora de Córdoba, que manejan las “Monjas Azules”. “Eran monjas muy piolas, muy progres, de mucho compromiso social”, recuerda Natalia. De esa escuela se llevó el primer paso por la política, en el centro de estudiantes, y su debilidad por las causas sociales.

Al colegio de las monjas luego fueron sus hijos: Manuel, de 17, que ahora estudia Ciencia Política, y Magdalena (12). El padre de los chicos es el médico Carlos Laje, quien saltó a la “fama” nacional en 2017 después de ser detenido por montar una Clínica de Cannabis.

Laje y De la Sota compartieron una sociedad cuando eran matrimonio. Juntos administraban el bar “20 y 20”. Pero se separaron y desde 2015 ella está en pareja con el dirigente justicialista Bernardo Knipscheer.

Sucesora. Cuando Natalia de la Sota asumió como concejal necesitaba tener a su padre full time al teléfono, para consultarle qué hacer. “Hasta que un día estábamos comiendo un asado en casa y cuando se iba le dije que necesitaba consultarlo de un tema y con mucho cariño y respetuoso como era él me dijo ‘vos nunca hagas o digas algo pensando en qué voy a pensar o decir yo’. Me dio una gran libertad y una gran responsabilidad porque podía equivocarme”, recuerda.

Tenían una relación muy cercana: él le enseñó a tocar la guitarra, la llevó a trabajar a la Gobernación, y como Licenciada en Composición, le pidió asesoramiento para grabar su disco de boleros y cuartetos. “Cuando me dijo que quería grabar un CD yo pensé que era en joda, pero era cierto y me divertí mucho. Generalmente los músicos cuando van a grabar nunca están conformes con lo que graban y él salió feliz y dijo ‘está perfecto’. Eso hablaba de su seguridad, nunca pensó en grabar de nuevo, era un personaje”, rememora.

NOTICIAS: ¿Cómo es ser una De la Sota y una sucesora en este momento?

Natalia de la Sota: Tiene sus pro y sus contra. Hay que construir lo propio. Pero por supuesto que es un orgullo que me va a acompañar toda la vida. Mi viejo es irremplazable y colgarse de él no tiene ningún sentido, nunca lo haría. Mi viejo no dejó herederos políticos y quien se llamé así peca de vanidoso.

NOTICIAS: ¿Se preparaba para ser Presidente?

De la Sota: Se preparó siempre, su sueño era ser presidente. Había estudiado mucho, en sus viajes a dar clases afuera. La mayor virtud que tenía era la capacidad de diálogo con todos, incluso con quienes no coincidía. Era su mejor momento, de madurez política y personal muy importante. Nos hemos perdido a un gran presidente, porque no tengo dudas de que lo hubiera logrado. Era el hombre indicado para este momento de unificar y pacificar la Argentina.

NOTICIAS: ¿Conversaba con Cristina Kirchner?

De la Sota: No sé si con Cristina en particular, pero con todos los sectores. Hoy no nos podemos dar el lujo de dejar a nadie afuera, tenemos que estar todos los que creemos que se puede hacer un modelo distinto para adelante, sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo. Sinceramente deseo que ojalá los dirigentes a nivel nacional estén a la altura de las circunstancias para poder ofrecer una opción electoral distinta para octubre.

NOTICIAS: ¿Con Cristina Kirchner y Alternativa Federal juntos?

De la Sota: Yo no entraría en nombres propios porque es caer en la grieta y en la trampa. La idea tiene que ser buscar los mejores hombres y mujeres que quieran pensar en una Argentina distinta. Lo que nos está pidiendo a gritos la sociedad es que dejemos de hacer foco en nuestras diferencias y veamos de qué manera encontramos en qué coincidimos.

NOTICIAS: ¿Leyó el libro de Cristina?

De la Sota: Todavía no, pero seguramente lo lea. Me gustan mucho las biografías, como la de Michelle Obama. Hay que leer todo, si tuviera que leer el de Mauricio Macri también lo leería

NOTICIAS: ¿Le gustaría ocupar un cargo ejecutivo?

De la Sota: Estoy muy contenta con este lugar, pero sí me gustaría. El Ejecutivo tiene lo suyo también, me entusiasma y me gusta. Este lugar (de legisladora) me va a dar la posibilidad de aprender.

NOTICIAS: ¿Se considera feminista?

De la Sota: Si tiene que ver con lo que definen hoy como feminismo te diría que sí. De todas maneras soy bastante moderada, no me vas a encontrar excluyendo a los hombres. Creo que tenemos que ir haciendo el camino juntos.

NOTICIAS: ¿Sufrió el machista en la política?

De la Sota: En algún punto sí. Por la actividad que tenemos como mujeres, que recae sobre nosotras el cuidado de los hijos, es complicado el acomodo. Pero muchos hombres están tomando hoy otra dimensión por suerte y acompañando estos nuevos espacios que se están abriendo para las mujeres. Falta mucho, pero vamos en buen camino.